Van Gölü'nde Su Çekilmesi Mikrobiyalitleri Ortaya Çıkardı - Son Dakika
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Van Gölü'nde Su Çekilmesi Mikrobiyalitleri Ortaya Çıkardı

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi, kıyılarda mikrobiyalit tarlalarına neden oldu; iklim değişikliği etkili.

22.10.2024 09:16
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Van Gölü'nde sular her geçen yıl biraz daha çekiliyor

Su çekildikçe Van Gölü kıyıları mikrobiyalit tarlasına döndü

İrili ufaklı binlerce mikrobiyalit su çekilmesinin boyutunu gözler önüne serdi

BİTLİS - Türkiye'nin tek sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde, son yıllarda sularının çekilmesiyle sahilleri de mikrobiyalit tarlasına döndü.

Bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla yağış olmasına rağmen Van Gölü'nde suyun yükselmesi istenen seviyede gerçekleşmedi. Özellikle Van Gölü'nün Adilcevaz ve Tatvan ilçesindeki sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler vatandaşları da şaşırttı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde iklim değişikliği ve tarımsal sulamaya bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitler dikkat çekiyor. Van Gölü'nün su seviyesindeki düşüş; iklim değişikliği, tarımsal sulama ve diğer insan etkileri nedeniyle endişe verici bir durum haline geldi. Bu durum, göldeki ekosistem üzerinde de olumsuz etkilere yol açtığı gibi bölgedeki yerel yaşam ve tarım faaliyetleri de bu değişimden etkileniyor.

Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikte Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor. Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki binlerce mikrobiyalit havadan da görüntülendi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel bir güzellik sunarken diğer yandan ise su çekilmesinin boyutunu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, göldeki çekilmenin yağışların yanı sıra Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki tarımsal sulamalardan kaynaklandığını söylediler. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sondajların Van Gölü'nü besleyen kaynaklara olumsuz yansıdığını belirterek, "Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte bazı havzalarda özelikle göllerde seviye alçalması yaşanmakta. Türkiye'nin doğusunda yer alan Van Gölü Havzası'nda da benzer bir durum yaşanmakta. Özellikle son 4 yıldır yağışlarda bir düşüş yaşanmaktadır. Bu yıl biraz daha yağış miktarı artsa da genel olarak seviyede bir alçalma söz konusudur. Tabi bu seviye alçalmasına neden olan bazı temel faktörler var. Bunların başında da yağışlar gelmektedir. Van Gölü Havzası'ndaki yağış istasyonundaki verilere baktığımızda, son yıllarda ortalama yağışın da altında kaydettiğini görebiliyoruz. Diğer bir sebep ise özellikle tarımsal sulamada kullanılan suların olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'dan Erciş'e doğru bir tarım havzası var. Bu alanlarda sondajlarla ciddi bir su tüketimi var. Bu su tüketiminin de olması gölü besleyen kaynaklara olumsuz yansımaktadır. Bazı kaynaklar yer altı su seviyesinin düşmesi ile birlikte kurumuş durumda. Dolayısıyla bu iki temel faktör nedeniyle göl seviyesinde bir alçalma meydana gelmekte. Bu süreç devam etmektedir. Tabi Van Gölü suyunun seviyesinin düşmesi bu olumsuzlukla birlikte bazı ilginç görüntüleri de ortaya çıkarmış oldu. Özellikle göl kıyısında Adilcevaz başta olmak üzere bazı kesimlerde mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı ve bu mikrobiyalitler farklı ve ilgi çeken bir manzara oluşturmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Su Çekilmesi Mikrobiyalitleri Ortaya Çıkardı - Son Dakika

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