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Van Gölü'ndeki Flamingolar Afrika'ya Göç Etmedi - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Flamingolar Afrika'ya Göç Etmedi

İran'ın Urmiye Gölü'nden her yıl nisan aylarında Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen flamingolar, iklim şartları nedeniyle bu sene Afrika ülkelerine göç etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de koruma amaçlı ek tedbirler aldı. Görevliler, kaçak avcıların göçmen kuşların olduğu sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi dron, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.

Van Gölü\'ndeki Flamingolar Afrika\'ya Göç Etmedi
24.01.2024 - 09:51,
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İRAN'ın Urmiye Gölü'nden her yıl nisan aylarında Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen flamingolar, iklim şartları nedeniyle bu sene Afrika ülkelerine göç etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de koruma amaçlı ek tedbirler aldı. Görevliler, kaçak avcıların göçmen kuşların olduğu sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi dron, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinden biri. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru ise daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Ancak bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle bir grup flamingo, Gevaş ilçesinin kırsal Göründü Mahallesi'nde sazlık alanlardan ayrılmadı. Kış aylarını geçirmek için gelen kuğu sayısında ise azalma yaşandı. Bölgeden gitmeyen 180 flamingo, gelen 9 kuğu, yaban kazları ve ördeklerin güvenle kalmalarının sağlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de bazı ek tedbirler aldı. Görevli ekipler, kaçak avcıların göçmen kuşların bulunduğu bölgeye girmemeleri için sürekli devriye görevi yaparken, bir taraftan da dron, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbün kullanarak gözetleme yapıyor.

'BİZİM MAHALLE FLAMİNGOLARLA TANINIYOR'

Göründü Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ziya Çetin (45), göçmen kuşların yaşadıkları mahallede konaklamalarının kendilerini sevindirdiğini ve bölgenin ilgi çektiğini söyledi. Her yaz mahalledeki sulak alanların flamingolarla şenlendiğini anlatan Çetin, "Yaz mevsiminde Van Gölü havzasına gelen flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Ancak bu yıl kış mevsiminin sıcak geçmesinden dolayı flamingolar burada kaldı. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri de flamingo ve diğer kuş türlerini korumak için her gün devriye atıyor. Bizler de vatandaş olarak onlara destek veriyoruz. Bizim mahalle flamingolarla tanınıyor. Biz kuşları seviyoruz. O yüzden de ekiplere destek veriyoruz. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Normal şartlarda kış mevsimini burada geçiren kuğular, bu yıl çok az geldi. Her yıl bu vakitte yüzlerce kuğu geliyordu. Havalar sıcak olunca onlar da gelmedi. Kaz ve ördekler de buraya geldi. Biz bu kuşları kaçak avcılara karşı koruyoruz. Avcılık yapanları gördüğümüzde hemen ekiplere haber veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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