Van Gölü'nden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde yaklaşık 3 aydır devam eden temizlik çalışması kapsamında gölden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

02.07.2024 19:30
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Van Gölü'nden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı

BİTLİS - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde yaklaşık 3 aydır devam eden temizlik çalışması kapsamında gölden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

Son yıllarda su seviyesindeki çekilme ile gündemde olan Van Gölü, şimdilerde ise yaşanan kirlilikle gündemde. Gölde yaşanan kirliliğin önüne geçem amacıyla Tatvan Belediyesi, çevre gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Van Gölü sahilinde çevre temizliği çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 aydır hafta sonları devam eden temizlik kampanyası çerçevesinde gölden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Göl sahilinde yapılan detaylı incelemeler ve düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik faaliyetleri sonucunda, plastik atıklar, cam şişeler, metal ve organik çöpler gibi çeşitli atıklar gölden çıkarıldı. Şimdiye kadar ilçe sahilinin yarıya yakın kısmı temizlenirken kalan kısmının temizliği ise hafta sonları devam ediyor. Van Gölü'nün ekolojik denge açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür temizlik operasyonlarının göl ekosisteminin korunması ve göl çevresinde yaşayan canlıların sağlığı açısından hayati önem taşıdığı belirtildi.

Devam eden temizlik çalışmalarına gönüllü olarak katılım sağlayan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, temizlik çalışmalarının sürekliliği ve çevre bilincinin artırılması gerekliliği üzerinde durarak, vatandaşların çevre temizliğine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevre bilincinin toplum genelinde daha da yaygınlaştırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması için gereken adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Erol, "Her hafta Cumartesi halkımızla yaklaşık üç aydır yapmış olduğumuz temizlikte maalesef 200'ü aşkın araç lastiği, binlerce cam ve pet şişe atıklarının sıkça olduğunu gördük. Tonlarca çöp temizliği yapmış olduk. Burada ki amacımız toplumsal duyarlılığı oluşturarak Van gölünün kirlenmesinin önüne geçmek. Çalışmalarımız Van Gölü'nü kıyısını temizleyinceye kadar devam edecek. Göl'e şehrin hemen hemen her tarafından kirli su akıtılmakta ve bu da burada yaşayan canlı türünün azalmasına sebep olmakta, inci kefali gibi bir balık türünün kıyı şeridinde görünmemesine yol açmakta bununla ilgili de gereken çalışmayı bir an önce başlatacağız. Neredeyse bir metreye yakın balçık kıyılarımızda birikmiş buna ilişkin temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız Van gölü gibi bir mirası duyarsız bir şekilde kirletmeyelim, koruyalım istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika

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