Van Gürpınar'da Güzeldere Tüneli'nde zincirleme kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde, plakaları ve sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sepetli vinç ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.