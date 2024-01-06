Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Muş

Muş'ta 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle 55 köy yolunun kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde 74 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de ana yol ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarına davam ettiğini bildirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.