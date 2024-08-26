Van-Hakkari güzergahında Güzeldere Tüneli yapımı sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Van-Hakkari güzergahında Güzeldere Tüneli yapımı sona yaklaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Hakkari güzergahında yapımı devam eden Güzeldere Tüneli'nin sona yaklaşıldığını açıkladı. Tünelin tamamlanmasıyla güzergah kısalacak ve ulaşım süresi önemli ölçüde azalacak.

26.08.2024 11:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van- Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirerek, "Tünelimizle güzergah 1 kilometre kısalırken, '32 virajlar' mevkisiyle 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi 6 dakikaya düşüyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Van-Hakkari yönünde çalışmaları devam eden Güzeldere Tüneli'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Van ile Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Güzelsu ve Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'ndeki kazı destek çalışmalarını önceki aylarda tamamladıklarını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, Van ile Hakkari arasında kuzey güney aksı olarak uzanan devlet yoluyla Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlanarak, yurt dışı ticaretine hizmet verildiğini belirterek, "Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarının 38 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan kısımda çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karbon salınımı 8 bin 700 ton azalacak

Güzeldere Tüneli'nde nihai beton kaplama çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Van-Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Bir yandan da tünel bağlantısını sağlayacak varyant kesiminde bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplama çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla "32 virajlar" olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tünelimizle güzergah 1 kilometre kısalırken, '32 virajlar' mevkisiyle 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi 6 dakikaya düşüyor. Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van-Hakkari güzergahında Güzeldere Tüneli yapımı sona yaklaşıyor - Son Dakika

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