Van, Hakkari ve Bitlis'te AK Parti teşkilatlarından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

Van, Hakkari ve Bitlis'te AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Van'da Kent Meydanı'nda bir araya gelen teşkilat mensupları adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cihat Demir, 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığını, ülkede darbeci zihniyetin doğuşu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini söyledi.

O günden sonra birçok darbeci ve cuntacının cesaretini 27 mayısçılardan aldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır. Halbuki 14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle de adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti."

Hakkari

Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası alanında bir araya gelen partililer adına açıklamayı okuyan AK Parti İl Sekreteri Necla Kuşar, 27 Mayıs'ın her yönüyle demokratik siyaset üzerinde büyük yaralar bıraktığını söyledi.

Bu vesayet mekanizmasının her on yılda bir demokrasiye vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldiğini ifade eden Kuşar, "On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik." dedi.

Bitlis

Mevlana Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklamayı, AK Parti Bitlis Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Neşe Yüksel okudu.

27 Mayıs'ta sivil ve demokratik siyasetin baskı altına alındığını hatırlatan Yüksel, AK Parti hükümeti olarak iktidara geldikleri günden bu yana vesayetçi yapılar ve darbe heveslileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet mekanizmalarının milletin desteğiyle tek tek çökertildiğini vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar adına mahkeme denilen Yassıada tiyatrolarını kurarak Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahkum ettiler. Yetmedi, bir daha millet iradesi bu ülkede muktedir olamasın diye devasa bir vesayet mekanizması inşa ettiler. Bu vesayet mekanizması her on yılda bir demokrasimize vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldi. On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı."