Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis\'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van'da 446 yerleşim biriminin yolundan 373'ü açılırken, Hakkari'de 38 yerleşim biriminin yolundan 20'si açıldı. Bitlis'te ise 4 köy yolunun ulaşımı kapandı.

21.03.2024 10:27
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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 446 yerleşim biriminin yolundan 373'ünü açan ekipler, kalan 73 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Hakkari

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 38 yerleşim biriminin yolundan 20'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 18 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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