Van, Hakkari ve Bitlis\'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Kenevir Atıklarından Yakıt Üretildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda, tarımsal atık olan kenevir sapından pelet ve briket yakıt üretildi. Ziraat mühendisi Mahmut Dok, kenevir atıklarının yüksek ısı değeri ve az kül bırakmasıyla öne çıktığını belirtti. Ayrıca, meyve ağaçlarının budama atıkları ve fındık zurufu da yakıt olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu tespit edildi. Karadeniz bölgesinde kenevirin önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve Bölüm Başkanı Mustafa Acar, kenevirin farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu ifade etti.