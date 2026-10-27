Van Hollen, 2022'den beri Batı Şeria'da öldürülen 9 ABD'li için ABD'yi göreve çağırdı - Son Dakika
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Van Hollen, 2022'den beri Batı Şeria'da öldürülen 9 ABD'li için ABD'yi göreve çağırdı

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Van Hollen, Batı Şeria'da 2022'den beri öldürülen 9 Amerikalı için ABD'yi hesap sormaya ve işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan vazgeçmeye çağırdı. Ölüm bilgilerinin ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini öne süren Van Hollen, 10 Ekim'de Senatoda soruşturma istemişti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve İsrail ordusuna tepki göstererek, ülkesini "işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan" vazgeçmeye çağırdı.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Batı Şeria'da daha fazla Filistinliyi evlerinden kovduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından 2022'den bu yana öldürülen ABD'lilere atıfta bulunan Van Hollen, "ABD, işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan vazgeçmeli ve öldürülen 9 Amerikalı için hesap sorulmasını talep etmelidir." ifadesini kullandı.

Van Hollen, paylaşımında öldürülen ABD'liler hakkındaki konuşmasına yer verirken, bu kişilerin ölümlerinden hiç kimsenin sorumlu tutulmadığının altını çizdi.

Daha önce Batı Şeria'da öldürülen ABD'lilere ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne süren Van Hollen, 10 Ekim'de ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBatı ŞeriaPolitikaİsrailGüncelDünyaVanSon Dakika

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