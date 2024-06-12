Van hudut hattında 38 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 38 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet çuval içerisinde 38,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.