Van\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili

Van'ın yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor
VAN - Van- Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.
Dünden nu yana şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yaşışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan metruk bir bina, park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
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CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini tanıttı ve ilk 100 günde öncelikli ele alınacak konuları açıkladı.
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Niğde'nin Bor ilçesinde çalışan alt gelir grubu annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği Gündüz Bakımevi açıldı. Bakımevi, 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek ve Bor Belediyesi tarafından işletilecek.
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