Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili - Son Dakika
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Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili

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Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yüksek kesimlerde başlayan yağmurun ardından sis etkili oldu ve sürücüler sis lambalarını yakarak seyretti.

19.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
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Van'ın yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor

VAN - Van- Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Dünden nu yana şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yaşışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Van\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili
Kaynak: İHA

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