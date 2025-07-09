Van Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Van Kültür Yolu Festivali Başlıyor

09.07.2025 13:14
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12-20 Temmuz'da düzenlenecek festivalde 300 etkinlik ve ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

Van, Kültür Yolu Festivali kapsamında 12-20 Temmuz tarihleri arasında renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 gün sürecek festival boyunca 20 noktada yaklaşık 300 etkinlik düzenlenecek.

Festival kapsamında, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisinde, ünlü ressamın gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 74 eser yer alacak.

İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde açılacak Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" adlı sergi, yalnızca estetik bir arayışın değil, aynı zamanda kimlik, yurt, direniş ve hatırlamanın politik bir eylem olarak nasıl biçimlendiğinin izini sanatseverlerle buluşturacak.

Van Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda, küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği, Reza Hemmatirad, Sanaz Alborzi, Esmaeil Rashvand ve Omid Rabbani gibi sanatçıların resim ve hat eserlerinden oluşan "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan ve Hasan Mert Kaya'nın üstlendiği "Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası" sergisi ise Van Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda Vanlılarla buluşacak. Van Müzesi ve İl Halk Kütüphanesinde de birçok alanda sergiler açılacak.

Festival kapsamında, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi ünlü sanatçılar, Atatürk Kültür Parkı'nda kurulacak ana sahnede sevenleriyle bir araya gelecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere konser verecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir" oyunu ile Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Vanlı sanatseverlerle buluşacak.

"FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde her yaştan fotoğrafçılar, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak. Van Kalesi'ndeki Eski Van Evi önünde 15 Temmuz fotoğraf ve belgesel film gösterimi etkinliği düzenlenecek.

Van Müzesi Müze Girişi Fuaye Alanı, Van Müzesi, İl Halk Kütüphanesi bahçesi, Van Bedesten Çarşısı ve Nostalji Sanat Atölyesi'nde, dramadan geleneksel el sanatlarına kadar çeşitli atölyelerle yetişkinlere ve çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Tiyatro gösterileri, paneller, söyleşilerin düzenleneceği festivalde, Atatürk Kültür Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü"nde çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları ve tematik oyun alanları yer alacak.

Kente özgü mutfak kültürünü yaşatan restoranların "Lezzet Noktası" olarak belirlendiği festivalde, gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile 12 restoranda yöresel yemekler yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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