Van Valisi Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Van Valisi Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balcı, mesajında, Türk Polisinin, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkın güven ve takdirlerine mazhar olmuş devletin önemli bir birimi olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözlerinde olduğu gibi Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:
"Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan, yüksek vazife anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev ifa eden başta Van'da görev yapanlar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, şehit polislerimizi minnet ve rahmetle anarken, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Bu özel günün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi vesilesiyle de polislerimizin ve tüm halkımızın bayramını tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum."
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