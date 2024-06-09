Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çamaşır Makinesine Giren Yılan Kurtarıldı - Son Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çamaşır Makinesine Giren Yılan Kurtarıldı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmanda çamaşır makinesine giren yılan, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla çıkartılıp, doğaya bırakıldı. Özlü Türk, yılanı fark ederek itfaiyeye haber verdi. Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

09.06.2024 13:03
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VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmandaki çamaşır makinesine giren yılan, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla çıkartılıp, doğaya bırakıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan hamile Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmana yılan girdi. Yılanı fark eden Özlü Türk, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 1 saat süren çalışmaların ardından çamaşır makinesine giren yılanı yakaladı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye personeli Melik Bülbül, "Erciş İtfaiye Grup Amirliğimize gelen ihbar üzerine meslek yüksekokulu lojmanlarında yaşayan öğretim görevlisi hocamızın evine yılan girmişti. Kurtarma çalışmalarımız sonucunda su yılanı ile karşılaştık. Yılanı yerinde sağlam bir şekilde çıkartıp, doğaya bıraktık" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde Çamaşır Makinesine Giren Yılan Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çamaşır Makinesine Giren Yılan Kurtarıldı - Son Dakika

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