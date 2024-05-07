Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto - Son Dakika
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Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Van YYÜ\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Öğrenci Toplulukları Platformu'nun öncülüğünde YYÜ yerleşkesinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile 'Çocuklar ölürken susulmaz', 'İnsani krizi durdurun', 'İsrail sivilleri hedef alıyor' yazılı dövizler taşıdı. YYÜ Cami İmam Hatibi Alaattin Demirel, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze halkını acımasızca katlettiğini söyledi. Gazze halkının yanında olduklarını dile getiren Demirel, 'Fiziksel olarak olmasa da gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız onlarla. İlahi deftere kayıt düşüyoruz. Derdimizi haykırıyoruz. Hayatın olağan akışı içinde körelen kardeşlik duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı, bakış açılarımızı, bize ve kardeşlerimize düşmanlık edenlerle ilişkilerimizi gözden geçirmek zorundayız. Gazze'deki kardeşlerimizle gönül bağımızı güçlendirmek zorundayız. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak ve konumumuzu, yerimizi buna göre belirlemek zorundayız.' dedi.

07.05.2024 17:12
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenci Toplulukları Platformu'nun öncülüğünde YYÜ yerleşkesinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Çocuklar ölürken susulmaz", "İnsani krizi durdurun", "İsrail sivilleri hedef alıyor," yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan YYÜ Cami İmam Hatibi Alaattin Demirel, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze halkını acımasızca katlettiğini söyledi.

Gazze'de insanların günlerdir bombardıman altında olduğunu belirten Demirel, "Siyonist İsrail hükümeti protestoları bile kabullenemiyor. Siyonist terör devletinin Amerika ve batı ülkelerinin yönetimlerine yaptığı baskılarla üniversite öğrencilerinin ve halkın sesini kısmaya çalışıyorlar. Her türlü baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen bu insanlar İsrail zulmünü haykırmaktan vazgeçmiyor." diye konuştu.

Gazze halkının yanında olduklarını dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Fiziksel olarak olmasa da gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız onlarla. İlahi deftere kayıt düşüyoruz. Derdimizi haykırıyoruz. Hayatın olağan akışı içinde körelen kardeşlik duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı, bakış açılarımızı, bize ve kardeşlerimize düşmanlık edenlerle ilişkilerimizi gözden geçirmek zorundayız. Gazze'deki kardeşlerimizle gönül bağımızı güçlendirmek zorundayız. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak ve konumumuzu, yerimizi buna göre belirlemek zorundayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto - Son Dakika

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