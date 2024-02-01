Van YYÜ\'de lösemili çocuklar için kafe açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocuklar için kafe açıldı.
Çocuk hematoloji servisinde tedavi gören çocukların, İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Canıbeg Cafe Projesi" ile sağlıklı gıdalar konusunda eğitimler alıp, organik ürünlere ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.
Kafenin açılışını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere, proje kapsamında çocuklara ve ailelerine sağlıklı beslenmeleri konusunda eğitimlerin verileceğini söyledi.
Hematoloji bölümünde tedavi gören çocukların tedavilerinin uzun sürebildiğini anlatan Şevli, şöyle konuştu:
"Bu süreçte çocuklarımızın sağlıklarına daha hızlı kavuşabilmeleri için bilinçli gıda tüketimleri önemli. Hekimlerimizin girişimleri ve Çocuk Hematoloji Derneğinin destekleriyle kafe açılışı gerçekleştirildi. Burası sadece bir mekandan ibaret değil. Çocuklarımıza ve ailelerine organik ürünlere erişebilmeleri için kurumlarımız destek sağlayacak. Hızlı bir şekilde iyileşmeleri için hem moral hem de daha sağlıklı beslenmeleri için proje kapsamında destek sağlanmış olacak."
Çocuk Hematoloji Derneği Üyesi ve Proje Koordinatörü Oya Orhun ise lösemili çocukların kemoterapi sürecinde sağlıklı beslenmeleri gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda proje geliştirdiklerini dile getiren Orhun, "Burası bir ofis olarak kullanılacak. Hekimlerimizin ve hemşirelerimizin denetiminde ofis açık olacak. Biz de etkinlik günlerinde doğal gıdalar getirip çocuklarımızın bu ürünlerden faydalanmasını sağlayacağız." diye koştu.
Çocuk Hematoloji Derneğinin yürüttüğü projeye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü destek veriyor.
Programa, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, İl Defterdarı Murtaza Kamar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Kamuran Karaman, hekimler ve lösemili çocuklar katıldı.
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