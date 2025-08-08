Vance: Filistin Devletini Tanıma Planımız Yok - Son Dakika
Vance: Filistin Devletini Tanıma Planımız Yok

Vance: Filistin Devletini Tanıma Planımız Yok
08.08.2025 17:58
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'deki insani sorunlar için çalıştıklarını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin Filistin devletini tanıma planı olmadığını ancak Gazze'deki insani sorunun çözümü için çalıştıklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Bakanlığın Kent'teki resmi konutu Chevening House'ta, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

Vance, burada basına yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasındaki özel ilişkinin önemine değinerek bu ülkede bulunmaktan ve tatil için ailesiyle burada vakit geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

JD Vance, İngiltere'yi ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Orta Doğu'nun yanı sıra İngiltere-ABD ekonomik ortaklığının da ele alınacağını belirtti.

"(Trump) Gazze'deki insani krizin korkunç görüntülerinden çok etkilendi"

ABD Başkan Yardımcısı'na, "İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İngiltere'nin Filistin'i tanıma konusunda kendi kararını vereceğini söyleyen Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Bizim) Filistin devletini tanıma planımız yok. Orada işlevsel bir hükümetin bulunmaması nedeniyle Filistin devletini gerçekten tanımak ne anlama gelir, bilmiyorum. (ABD Başkanı Donald Trump) Başkan'ın çok net şekilde ifade ettiği gibi, İsrail ve Gazze'deki durumla ilgili olarak şu andaki iki hedefimiz çok basit: Birincisi, Hamas'ın bir daha masum İsrailli sivillere saldırmaması için ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi, Başkan, Gazze'deki insani krizin korkunç görüntülerinden çok etkilendi. Bu sorunu çözmek istiyoruz. Bence hepimiz bu sorunu çözmek için çalışabiliriz."

Vance, bunun çözülmesinin kolay bir sorun olmadığını vurgulayarak "Aksi takdirde çoktan çözülmüş olurdu ancak bu odak noktasını ve hedefi paylaştığımızı düşünüyorum. Bu hedefe tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bugün bunu konuşacağız." dedi.

"Gazze'deki insani sorunları çözmek istiyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin de ülkesinin yoğun şekilde çalıştığını ileri sürdü.

Vance, "Gazze'deki insani sorunları çözmek istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Başkan (Trump) ve tüm ekip inanılmaz derecede sıkı çalışıyoruz. Son 24 saat içinde bile, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmanın yolları, insani sorunu çözmenin yolları ve Hamas'ı İsrail vatandaşlarını ve sivillerini tehdit etmeye devam edemeyecek konuma getirmenin yolları hakkında sürekli müzakereler ve görüşmeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Buna karşın, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İngiltere ve ülkesinin bu ortak hedeflere tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşayabileceğine de işaret etti.

JD Vance'e, İngiltere'de ifade özgürlüğü konusunda endişeleri olup olmadığı sorusunun yöneltilmesi üzerine, Atlantik'in diğer yakasındaki dost ülkelerle ilgili bazı eleştirileri ve endişeleri daha önce dile getirdiğini söyledi. Ancak, Vance, en çok endişe duyduğu konuların çoğunun, 2020'den 2024'e kadar eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kendi ülkesinde de yaşandığı ifade etti.

"İsrail Güvenlik Kabinesinin son kararı beni endişelendiriyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de Vance ile yapacakları görüşmede, Gazze'deki gelişmeleri ve Ukrayna'da devam eden savaşı ele alacaklarını dile getirdi. Lammy, ayrıca küresel olarak endişeye sebep olan diğer meseleleri de masaya yatıracaklarını aktardı.

Lammy, Orta Doğu'daki duruma ilişkin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in düzenli olarak ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü, kendisinin de ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı Vance ile temasta olduğunu söyledi.

İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkes görmek istediklerinin altını çizen Lammy, Gazze'deki yaşanan insani acıdan büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Lammy, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal kararına ilişkin, "Şu anda Gazze'de yaşanan gelişmeler ve kabinenin (İsrail Güvenlik Kabinesi'nin) son kararı beni endişelendiriyor." dedi.

Kaynak: AA

15:24
