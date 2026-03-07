Varank'tan Sahurda Birlik Mesajı - Son Dakika
Varank'tan Sahurda Birlik Mesajı

07.03.2026 05:59
Mustafa Varank, Abdal Meydanı'nda sahur yaptı, Ramazan'ın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı. Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Varank, "Çevremizdeki ateş çemberine baktığımızda gerçekten bizim birlik ve beraberliğimizi artıracak, kardeşliğimizi yükseltecek vesilelere daha çok ihtiyaç duyduğumuzun farkına varıyoruz. İşte ramazan ayı da bu vesileden bir tanesi" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi Abdal Meydanı'nda düzenlenen sahur programında vatandaşlarla çay, simit ve Bursa'ya özgü olan, içinde tahin bulunan 'tahanlı pide' eşliğinde sahur yaptı. Etkinliğe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Varank, "Bursa kültürüyle, değerleriyle, gastronomisiyle, tarihiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Abdal Meydanı için Bursa'nın kalbi diyebiliriz. Bursa'nın kalbinde Bursa'nın lezzetleri olan simit ile tahanlı pişiriliyor. Buraya gelen vatandaşlarımız bu lezzetten tatma imkanı buluyorlar. Biz de arkadaşlarımızla sosyal medyadan her sene burada vatandaşlarımıza bir çağrı yapıyoruz. Gelin sahurumuzu beraber yapalım diyoruz. Sağ olsun Bursalı hemşehrilerimiz bizleri asla yalnız bırakmıyorlar. Hep beraber burada sahur sofrasındayız." dedi.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Varank, "Birlik beraberliğin, kardeşliğin yüksek olduğu bir ay demek. Özellikle çevremizdeki ateş çemberine baktığımızda gerçekten bizim birlik ve beraberliğimizi artıracak, kardeşliğimizi yükseltecek vesilelere daha çok ihtiyaç duyduğumuzun farkına varıyoruz. İşte ramazan ayı da bu vesileden bir tanesi. Burada Bursa'nın her tarafından hatta inanıyorum ki İstanbul'dan bile gelen kardeşlerimiz var. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Değerlerimize sahip çıkalım, bayrağımıza sahip çıkalım, Ramazan-ı Şerif gibi güzel bir değerimize sahip çıkalım. Biz bir ve beraber olursak bir araya gelmeyi başarırsak Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Varank, Gastronomi, Güncel, Son Dakika



    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06:37
05:29
04:09
01:59
01:48
23:55
