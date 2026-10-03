Varank, TEKNOFEST Şanlıurfa'da gençlerin çığır açıcı işler yapacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varank, TEKNOFEST Şanlıurfa'da gençlerin çığır açıcı işler yapacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Varank, TEKNOFEST Şanlıurfa\'da gençlerin çığır açıcı işler yapacağını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST için Şanlıurfa'da Demirören Medya standını ziyaret etti. Yapay zeka ve nükleer teknolojilere dikkat çeken Varank, en büyük çıktının gençlerin yarışmaları olduğunu ve gençlerin çığır açacağını söyledi.

MECLİS Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunu ve o gençlerin gelecekte 'çığır açıcı işler' yapacağını söyledi.

TEKNOFEST'E ZİYARETÇİ AKINI

TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri nedeniyle Şanlıurfa'ya akın yaşanıyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TEKNOFEST'in iletişim paydaşı olan Demirören Medya Grubu'nun GAP Havalimanında kurulan 250 metrekarelik standını ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Demirören Medya Teknoloji standında D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen 'Dimi' hakkında bilgi alan Varank, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında öğrencilerle bir araya gelerek AI Reporter Studio ve AI FutureVerse uygulamalarını deneyimledi. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka ile spikerlik deneyimi sunan 'AI Reporter Studio' projesi için mikrofonun başına geçen Varank, TEKNOFEST ile ilgili kısa bir haber sunum metni okudu. Demirören Yayınları'nın kültürel mirasın izini süren 27 koleksiyon eserinden oluşan sergisini de inceleyen Varank, Radyo D'nin cam stüdyosuna girdi.

YAPAY ZEKA ÖNCESİ SONRASI

Demirören Medya'nın TEKNOFEST standını ziyaretinde Mustafa Varank'a Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da eşlik etti. Radyo D'nin canlı yayınına konuk olan Varank, yıkıcı teknolojilerin dünyayı değiştirdiğini söyledi.

Varank, sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün, 'Dünya yapay zekadan önce şöyleydi ama artık yapay zekadan sonra böyle' diyebiliyoruz. Çünkü bu alanda çok daha hızlı gelişmeler olacak. Nükleer teknolojiler dünyanın geleceğini, kaderini belirleyecek."

VERİ MERKEZLERİ

Varank, dünyanın mevcut enerji teknolojileriyle veri merkezlerinin bile enerjisini karşılayamayacak hale geleceğine dikkat çekerek "Farklı enerji teknolojilerinde, nükleer teknolojilerde farklı yatırımlara ihtiyacınız var. Bu alanların hepsinde Türkiye'nin var olması lazım" diye konuştu.

EN BÜYÜK ÇIKTI YARIŞMALAR

Varank, festivalin en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunun altını çizerek "O yarışmalarda emek harcayan gençler, emin olun gelecekte çığır açıcı işler yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun örneklerini de şu anda görüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Mustafa VarankYapay ZekaTeknolojiŞanlıurfaTeknofestPolitikaEnerjiGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar 15 milyonunu kaptırdı 79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:50:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Varank, TEKNOFEST Şanlıurfa'da gençlerin çığır açıcı işler yapacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei