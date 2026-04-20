Varank: Türkiye Bağımsız Politikalarla Güçlenmeli

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bartın il Temsilciliği tarafından Bartın Üniversitesi konferans salonunda 'İhtisas Akademi' söyleşileri kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Varank, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Dünya öyle bir hale geldi ki artık coğrafyalar kendileri iki ülke mücadele ettiğinde bir savaş gerçekleştirdiğinde bu savaşın sadece o iki coğrafyayı etkilemesi diye bir husus söz konusu değil. Şu anda İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a haksız ve adaletsiz bir şekilde saldırmasının sonuçlarını sadece İran yaşamıyor, sadece Körfez bölgesi yaşamıyor. Artık biz de bu savaştan etkileniyoruz. Enerji krizi tüm dünyanın kapısını çalmış vaziyettedir. Dünyanın geleceğine etki edecek enerjiyle ilgili adımlar artık bu savaştan sonra farklı bir şekilde atılmaya başlayacak. Türkiye olarak biz bütün bu krizlerin içerisinde kendi başımıza hareket etmek, kendi bağımsız politikalarımızı uygulamak, bizim çıkarımız neyi gerektiriyorsa, bizim vatandaşlarımızın rahatı, konforu, ihtiyacı, neyi gerektiriyorsa bunu yapabilmek istiyorsak bağımsız ve güçlü bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesini istediklerini ifade eden Varank, "Son 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte bizim yapmaya çalıştığımız, bizim vermeye çalıştığımız mücadele de bu; Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz. Kendi göbeğini kendisi kessin istiyoruz. Eğer dünyada söz söylenecekse, Türkiye bu sözü söylesin ve sözü dinlensin istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız aslında 25 yıldır bu mücadeleyi veriyor ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada sizler de takip ediyorsunuzdur. Dünya siyasetinde uluslararası ilişkilerde artık sözü dinlenen bir Türkiye var. Dünyanın neresinde bir kriz varsa dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa artık Türkiye kapısı çalınan bir ülke uluslararası arenada gerek ara buluculukta gerek farklı alanlarda sözü dinlenen bir ülke. Aslında biz işte o tam bağımsızlık mücadelesini vererek geldik, kendi bağımsız politikalarımızı uygulayarak geldik, kendi teknolojimizi inşa ederek geldik, kendi sanayimizi ederek geldik. Uluslararası arenada kendi ittifaklarımızı inşa ederek geldik. ve emin olun bunu yapmak çok kolay değildi. Bizler büyük kavgalar vererek, büyük mücadeleler vererek bu işleri başarmak için bir gayret verdik" dedi.

Daha sonra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, öğrencilerin sorularını yanıtladı.