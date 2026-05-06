Varlık Barışı Eleştiriliyor

06.05.2026 18:13
Muhalefet, varlık barışının kaynağı belirsiz varlıkları ödüllendirdiğini dile getirdi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekilleri "varlık barışı" teklifinin kayıt dışılığı ödüllendirdiğini ve esnafı sahipsiz bırakırken kaynağı belirsiz varlıklara "vergi cenneti" sunduğu eleştirisinde bulundu. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu uygulama AK Parti iktidarı döneminde giderek ekonomi politikalarının kalıcı bir parçası haline gelmiş" derken; CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "18 senede 9'uncu kez varlık barışı getiriyorsanız insanları vergiye gönüllü uyuma hazırlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında bugün şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Özlale: "9'uncu kez varlık barışı getiriyorsanız vergiye gönüllü uyuma hazırlayamazsınız"

Kanun teklifinin geneli üzerine komisyondaki siyasi partilerin grup sözcüleri konuştu. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "vergiye gönüllü uyum" denildiğinde akla vergi oranlarını düşürülerek insanların vergiye uyum sağlamasının geleceğini belirterek "'Varlık barışı' dediğiniz şey 18 senede 9'uncu kez kazancın kaynağı belli olmayan varlıkları siz affediyorsunuz. Şimdi, 18 senede 9'uncu kez varlık barışı getiriyorsanız insanları vergiye gönüllü uyuma hazırlayamazsınız, tam tersi olur" dedi.

"Şu ana kadar vergisi verilmeyen, kazancı beyan edilmeyen bir faaliyet ne kadar millidir arkadaşlar" diye soran Özlale, milliliğin bu kadar ucuz bir şey olmadığını söyledi."

Özlale, varlık barışının 18 senede dokuz defa getirildiğini ancak 2008 yılından beri vergi cennetlerini açıklanmadığına dikkati çekerek, "Daha sonrasında o vergi cennetlerinden buraya gelen paranın kaynağını sormuyorsunuz. Bakın, 18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı vergi cennetlerinin kaynağını, vergi cenneti olan ülkeleri açıklayacaktı ve buradan bir yüzde 30 stopaj da o paranın getirilmesine imkan verecekti. 18 senedir bu ülkede vergi cenneti olan ülkeler açıklanmıyor ve maalesef de görüyorum ki bu yapılan düzenlemeyle beraber Türkiye bir nevi bir vergi cenneti haline geliyor. 18 senede 9 defa varlık barışına gidip kaynağı belli olmayan kazançları vergilendirmezseniz, 'Gel barışalım' derseniz, bunun adı 'vergi cenneti' olur" diye konuştu.

Oluç: "Varlık barışı, 2008'den 2022'ye kadar sürekli uygulanan bir hal aldı"

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, bir uygulamanın belli aralıklarla tekrarlanması durumunda bunun "istisna" sayılamayacağını vurgulayarak, varlık barışının tarihsel sürecine dikkati çekti. Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"2008, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022... Bildiklerim bunlar. 2008'den 2022'ye kadar bu varlık barışı sürekli uygulanan bir hal olmuş. Sürekli istisna değil yani, belli aralıklarla uygulanıyor. Teorik olarak baktığımızda varlık barışı kriz dönemlerinde başvurulabilir bir araç olarak değerlendirilebilir. Ama Türkiye'de bu uygulama AK Parti iktidarı döneminde giderek ekonomi politikalarının kalıcı bir parçası haline gelmiş ve şimdi yine karşımızda. Bu iktidar döneminde artık acil bir durum aracı değil varlık barışı; ekonomik modelin yapısal bir bileşeni. Uygulamalardan da görüyoruz kısa vadeli bir çözüm bu."

Usta: "Vergiye gönüllü uyumu bozan bir düzenleme"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin gerekçesi ile içeriği arasında büyük zıtlıklar olduğunu ifade ederek, "vergiye gönüllü uyum" söylemini eleştirdi. Yapılan düzenlemenin vergi kaçıranları ödüllendirdiğini belirten Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Vergiye gönüllü uyum deniliyor gerekçede. Fakat yapılan şey tamamen vergiye gönüllü uyumu bozacak bir şey. Yani 'kaçır paranı ben sana daha sonra imkan vereceğim' demek. Bunun başka bir şeyi yok. Yani bugün kaçırıldığında bir sene sonra, iki sene sonra tekrar ödüllendireceğim demektir. Vergisini zamanında ödeyen mükellefler bir takdir istiyor, bir teşvik istiyor. Bunun yüzde 5'i var onu biliyoruz ama bunun hiçbir şeyi ifa etmediğini de hepimiz biliyoruz."

"Üretim diyorsunuz ama üretim kaydınız yok"

Usta, iktidar kanadından gelen "üretimi destekleme" iddialarına da tepki gösterdi. Getirilen varlıkların yatırıma dönüşmesi yönünde bir şart aranmadığına dikkati çeken Usta, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Allah aşkına şurada bana üretimi arttıracak bir tane bir şey söyleyin. Parayı getir dediğiniz para şurada üretime giderse, yatırıma dönüşürse diye bir kaydınız var mı? Yok. Para ülkeye gelsin. Sen 'yurt dışında kazandığın kazancından 20 yıl vergi almayacağım' diyorsun belli şartlar altında. Bunun bir üretime sokulmasını söylüyor musunuz? Yok. Burada üretim nerede var? Gerekçede üretim, güzel laflar bunlar da uygulamada karşılığı yok."

Kısacık: "Varlık barışı yarın gider, giden esnaf geri gelmez"

Yeni Yol grubu adına söz alan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık,  kanun teklifinin vergi sistemini sosyal adaletten uzaklaştırdığını belirtti. Kayıt dışı varlıkların sisteme dahil edilmesi için getirilen varlık barışı düzenlemesini "fırsatçılık" olarak nitelendiren Kısacık, ekonominin kılcal damarlarının tıkandığını söyledi. Kısacık, şöyle konuştu:

"Biz gidip yurt dışındaki adamların, parasını kaçırmış adamların burada hakkını hukukunu düzenlerken; kan ağlayan esnafımız için hiçbir şey yapmıyoruz. 36 ayı 72 aya çıkartıyoruz ama yüzde 39 faizini bile dondurmuyoruz, nefes aldırmıyoruz. Türkiye'nin şu anda kılcal damarlarını tıkıyorsunuz. Bu varlık barışı ile gelen üç kuruş beş kuruş, zoru gördüğü zaman yarın geri gider ama giden esnafımızın yerine bir daha birisi gelmez."

Kaynak: ANKA

