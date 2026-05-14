Varlık Barışı Tartışmaları TBMM'de

(TBMM) - Yeni Yol Ankara Milletvekili İdris Şahin, "varlık barışı" düzenlemesini de içeren kanun teklifine ilişkin, "Paraya her ihtiyaç duyduğunuzda alın terini, üretimi, istihdamı unutup sıcak para tercihiniz Türkiye'yi çok farklı noktalara getirdi. 15 maddelik bir paketi birkaç saatlik görüşmeyle geçirmek yasama telaşıdır. Nedir bu telaşınız? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

15 maddeden oluşan teklifin 1 ile 7'nci bölümünü kapsayan birinci bölümün geneli üzerine yapılan görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi.

Teklifin görüşmeleri esnasında AK Parti'nin verdiği önergeyle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele yönelik vergi istisnasını düzenleyen 5'inci maddenin kapsamı genişletildi. Buna göre 5'inci maddeyle, bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren merkezlerde ise bu sınır beş kat olarak uygulanacaktı.

Kabul edilen önergeyle birlikte, Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinde faaliyet gösterecek nitelikli merkezlerinde çalışan personele ödenen ücretlere uygulanacak istisnanın da toplamda altı kat olarak uygulanacak.

CHP'Lİ AĞBABA: VARLIK BARIŞINI KARA PARACILARLA YAPIYORSUNUZ

Birinci bölümün genel üzerine CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası'nın 2026 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 26 olarak açıkladığını belirterek, bu durumun arka planında çalışanlara yönelik bir haksızlık olduğunu ileri sürdü.

Yapılan uygulamanın sokaktaki bir hırsızlıktan farkı olmadığını belirten Ağbaba, işçi ve memur sendikalarının bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Sendikalara seslenen Ağbaba, "Buradan söylüyorum, memur sendikalarına, işçi sendikalarına çağrı yapıyorum: Çıkın sokağa ve hakkınıza arayın, biz yanınızdayız. Çıkın sokağa bu üçkağıtçılığa, bu sahtekarlığa bir hesap sorun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Meclis gündemindeki "varlık barışı" düzenlemesine de değinen Ağbaba, bu uygulamanın kimlerin yararına yapıldığını sorguladı. İktidarın kayıt dışı paraya alan açtığını savunan Ağbaba, "Varlık barışını kiminle yapıyorsunuz? Kara paracılarla, kayıt dışıcılarla yapıyorsunuz, değil mi? Kayıtta olmayan paralarla varlık barışı yapıyorsunuz" diye konuştu.

CHP'Lİ KIŞ: BARIŞAMADIĞINIZ VARLIKLAR VAR Kİ DOKUZUNCUSUNU GETİRDİNİZ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın ekonomi politikalarını varlık barışı düzenlemeleri üzerinden eleştirerek, geçmiş yıllardaki uygulamalara dikkati çekti. Kış, "Teklifin en problemli düzenlemesiyse yine varlık barışı. AKP iktidarı döneminde tam 8 kez varlık barışı çıkarıldı. Demek ki hala barışamadığınız varlıklar var ki karşımıza dokuzuncusunu getirdiniz" dedi.

Sürekli hale gelen varlık barışı uygulamalarının bir ekonomik çaresizlik göstergesi olduğunu savunan Gülcan Kış, "Bir ülke sürekli varlık barışı çıkarıyorsa orada istisna değil kalıcı bir ekonomik çaresizlik oluşmuş durumdadır çünkü siz artık üretimden gelen kaynakla değil dışarıdan gelecek kontrolsüz para akışıyla sistemi döndürmeye çalışıyorsunuz ama bunun sonucunda vergi ahlakını da zedelemiş oluyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİLİ AYAN: SERMAYEYE VERGİ KIYAKLARI ARDI ARDINA SIRALANIYOR

Teklifin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi üzerine 1'inci madde üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, halkın ekonomik sorunlarının göz ardı edildiğini ve önceliğin patronlara verildiğini ifade ederek, Meclis gündemine getirilen düzenlemenin içeriğine tepki gösterdi. Ayan, "Halkın bunca sorunu varken yine 'Patronları, sermaye çevrelerini rahatlıkla nasıl bu işten kurtarırız?' diye yeni bir yasayı önümüze getirdiler ve sermayeye vergi kıyakları ardı ardına sıralanırken şimdi de vergi ve diğer kamu borçlarında azami taksit süresi otuz altı aydan yetmiş iki aya çıkarılıyor" dedi.

Söz konusu düzenlemenin büyük şirket sahipleri için bir koruma kalkanı olduğunu ifade eden Ayan, "AKP iktidarı açıkça şunu söylüyor: 'Eğer patronsanız, fabrikalarınız varsa, büyük şirket sahibiyseniz, AKP ne güne duruyor, biz size biraz daha zaman verelim, borcunuzu birazcık daha öteleyebilirsiniz. Biz size biraz zaman verelim, erteleyin, hiç dert etmeyin, kafanıza takmayın, bu borçlarınızı tamamen erteleyebilirsiniz, AKP burada.'" şeklinde konuştu.

ŞAHİN: YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ?

Yeni Yol Ankara Milletvekili İdris Şahin, görüşülen düzenlemenin kalıcı çözümler üretmekten uzak olduğunu belirterek, ekonominin üretim yerine dış kaynaklı paraya bağımlı hale getirildiğini öne sürdü.

Geçmişte yapılan hataların tekrarlandığını ve üretimin unutulduğunu vurgulayan Yeni Yol Ankara Milletvekili İdris Şahin, yasa yapma sürecindeki aceleciliğe de tepki gösterdi. Meclisin bir "mühür basma makamı" olmadığını hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Paraya her ihtiyaç duyduğunuzda alın terini, akıl terini unutup, üretimi, istihdamı unutup sıcak para tercihiniz Türkiye'yi çok farklı noktalara getirdi. O yüzden, Meclis olarak iktidarın acele paketlerine mühür basma makamı olmadığımızı ifade etmek isterim çünkü 7 ayrı kanununa dokunan 15 maddelik bir paketi birkaç saatlik görüşmeyle geçirmek yasama faaliyeti değil, yasama telaşıdır. Nedir bu telaşınız? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Kanun yapma tekniği bozulursa hukuk güvenliği de bozulur; hukuk güvenliği bozulursa ekonomi de güven vermez değerli milletvekilleri."

CHP'Lİ AKAY: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİ ÜLKEMİZDE CİRİT ATTI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kanun teklifinin görüşmeleri esnasında kürsüde yaptığı konuşmada, "varlık barışı" düzenlemesinin kabul edilmesi durumunda Türkiye'de yakalanan suç örgütü liderlerinin isminin yazılı olduğu listeyi Genel Kurul sıralarına doğru açtı.

Konuşmasında Türkiye'nin geçmişte uluslararası suç ağlarının odağı haline geldiğine işaret eden Akay, emniyet güçlerinin bu odaklara karşı verdiği mücadeleyi anımsattı. Akay, "Geçmişte hepimizin bildiği gibi, kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü liderleri, uyuşturucu baronları ve kara para ağlarının önemli isimleri ülkemizde cirit attı. Hatta bu suç örgütleri kendi aralarında çatışmalara bile girdi. Emniyet güçlerimiz büyük bir mücadele vererek bu kişileri yakaladı. İçlerinde vatandaşlık alanlar da vardı" dedi.

"20 METRELİK LİSTE 100 METREYİ BULACAK"

Türkiye'nin daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınma sürecine ve sonrasındaki gelişmelere değinen Akay, kırmızı bültenle aranan şahısların oluşturduğu listenin uzunluğuna dikkati çekti. Akay, kanun teklifinin yasalaşması durumunda karşılaşılabilecek durumu şu sözlerle anlattı:

"Kırmızı bültenle aranıp Türkiye'de yakalanan suç örgütü liderlerinin yer aldığı listemiz 20 metreyi aşkın uzunluktaydı. Türkiye, tam da bu nedenle FATF tarafından gri listeye alınmıştı. Daha sonra belirlenen kriterlerin yerine getirilmesiyle bu gri listeden çıkmayı başardık. Ama bugün görüşülen kanun teklifinin 10'uncu maddesi bu haliyle geçerse, o liste inanın beş katına çıkacak. 20 metrelik liste 100 metreyi bulacak. Bu listenin uzaması sadece güvenlik sorunu yaratmayacak, ekonomik sonuçları da çok ağır olacak. Çünkü ülkeye güven kalmayacak. Türkiye yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya kalacak. Uluslararası fonlar ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları Türkiye'ye gelmeyecek."

OECD'NİN İFM'DE KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL YENİLENDİ

Genel Kurul'da teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçildi. Yapılan elektronik oylama sonucunda teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul, 19 Mayıs Salı günü resmi tatil olması dolayısıyla kanun teklifinin görüşmelerine 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'da devam edecek.