Varol Uzlu'dan Hastaneye Fotoğraf Bağışı - Son Dakika
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Varol Uzlu'dan Hastaneye Fotoğraf Bağışı

Varol Uzlu\'dan Hastaneye Fotoğraf Bağışı
09.07.2026 12:08
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Fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu, doğduğu hastaneye 70 eserini bağışladı. Sergi hastanede açıldı.

TRABZON'da fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu (55), doğduğu Fatih Devlet Hastanesi'ne, Karadeniz'in doğasını, kadınının ve köy yaşamını anlattığı 70 eserini bağışladı. Uzlu, "İsmim bu hastanede verilmiş, fotoğraflarım duvarlarında yaşasın istedim. Büyük bir mutluluk içerisindeyim" dedi.

Kentte yaşayan fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu'nun isteği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Fatih Devlet Hastanesi'nin bahçesinde 'Yaşamın Sırtındaki Fotoğraflar' adlı sergiyi izlenime sunuldu. Sergide, Uzlu'nun Karadeniz kadınının, bölge doğasının ve Trabzon'daki günlük yaşantının anlatıldığı kareler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ardından sanatçı, sergilenen 70 fotoğrafı çeşitli noktalara asılmak üzere hastaneye bağışlama kararı aldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ise bağışlanan eserlerin bazılarının satışının yapılıp, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi hastalar yararına kullanılmasını planladıklarını söyledi.

'SERGİNİN DE ÖTESİNDE'

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu, doğduğunda isminin verildiği hastanenin duvarlarında eserlerinin yer alacak olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün buradaki olay, serginin daha da ötesinde bir olay. Bütün kompozisyonumun hastane bahçesinde sergilendiği bir sergi oluyor. Tema, 'Karadeniz'deki; kadın, çocuk ve doğa', fotoğraflarımın içerisinde hepsi var. İnsanlara duyguları, hayatı ve geçmişi anlatan fotoğraflar. Burası benim doğduğum, ismimin verildiği bir hastane. Doğduğumda burada ismimi kim vermiş hala bilmiyorum. Bu tabloları hastaneye bağışlayacağım. Hastanedeki salonlarda belirlenen yerlere fotoğraflar asılacak. Serginin sosyal amacı da zaten bu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Üniversite yıllarında fotoğraf çekmeye olan ilgim arttı. Gazetecilik, radyoculuk, belgesel sinema derken hep bu sektörün içerisindeydim. Bu işin bir tarafı da tabii ki sanat. İçinde bulunduğum durumu birkaç kelimeye sığdırmak tabii ki de zor. İnsan doğduğu coğrafya da birtakım duygulara sahip oluyor. Başka ufuklara açılınca geçmişe dönüş başlıyor. Ben de bu dönüşü sanatla imzalayıp geri dönüş yapmak istedim" diye konuştu.

'MEMLEKETE OLAN VEFAMI BU ŞEKİLDE ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM'

Uzlu, fotoğraf bağışının kendisi adına manevi değerinin yüksek olduğunu belirterek, "İsmim bu hastanede verilmiş, duvarlarında yaşasın istedim. Büyük bir mutluluk içerisindeyim. Eserlerim, insanların şifa bulduğu hastanede yaşasın. Bu fotoğraflara bakarak bir duygunun içerisinde olsunlar istedim. Manevi boyutu çok yüksek. 70 eserim burada sergileniyor ve sonrasında hastaneye yerleştirilecek. 2015-2025 yılları arasında daha çok Trabzon'un batı ilçelerinde çektiğim, köy yaşantısını, kadını ve doğayı anlatan kareler. Bu sahneler belki de 10 yıl sonra olmayacak. Birer belge bırakıyoruz, belki de. Memlekete olan vefamı bu şekilde ödemeye çalışıyorum. Çok yerde sergim oldu, bu sergiyi de hastanede yapmak istedim. Fikrimi İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaştım. Onlar da başhekimlikle paylaşarak isteğimle ilgilendiler. Birlikte organize ettik" dedi.

'HAYIR İŞİ'

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, fotoğrafların satışı gerçekleştirilerek hastaların masraflarına destek olunabilineceğine ilişkin, "Varol Bey'i tebrik ediyorum. Doğduğu hastaneye bir katkısı olsun diye göz nuru eserlerini hastanemize bağışladı. Hastane yönetimi ile bir ekip oluşturduk. Fotoğrafların asılacak olduğu yerler belirlendi. Asıl düşüncemiz; el emeği ürünleri talep edenlere satışını gerçekleştirerek, elde edilen geliri de hastaneye gelenlerden ihtiyacı olan hastalara yardım etmek için kullanacağız. Belki birinin hastane masrafını, belki de konaklamasını sağlayacağız. Bu büyük bir hayırdır" ifadelerini kullandı.

Davetlilerden Rıdvan Baki Güçlü, sergilenen fotoğrafların bağışlanacak olmasına sevindiğini ifade ederek, "Varol'un çocukluk arkadaşıyım. İyi bir fotoğraf sanatçısı ve emekçisidir. Trabzon'a çok güzel eserler verdi. Belgesel ve sinema olarak da katkısı oldu. Sanata hizmet eden insanlardan biridir. Daha iyi yerler de olmayı hak ediyor. Güzel bir organizasyon oldu. Hem sergi hem de güzel bir bağış oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Varol Uzlu'dan Hastaneye Fotoğraf Bağışı - Son Dakika

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