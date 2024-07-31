Vatan Partisi, İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatan Partisi, İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı protesto etti

Vatan Partisi Ankara Teşkilatı üyeleri, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı protesto etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Heniyye'nin İsrail'e teslim olmayan bütün insanlığın şehidi olduğunu belirterek, Gazze'de verilen savaşın sadece Filistin'in değil aynı zamanda Türkiye'nin savaşı olduğunu vurguladı. Bursalı, İsrail'in hedefinin Türkiye'yi bölerek 'Kürdistan' adı altında ikinci bir İsrail kurmak olduğunu ifade etti ve ABD emperyalizmi ile İsrail Siyonizmi'nin tarihe gömüleceğini söyledi.

31.07.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da yapılan suikastı protesto etti.

Vatan Partisi Ankara Teşkilatı üyeleri, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan grup adına basın açıklamasını Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptı.

Bursalı, İsmail Heniyye'nin İsrail'e teslim olmayan bütün insanlığın şehidi olduğunu belirterek, " Gazze'de verilen savaş sadece Filistin'in değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin savaşıdır." dedi.

İsrail'in yalnızca Filistin'i hedeflemediğini aktaran Bursalı, "İsrail'in hedefi Türkiyemizi bölerek, vatanımızı bölerek, burada 'Kürdistan' adı altında ikinci bir İsrail kurmaktır. Amerika ve İsrail'in stratejik hedefi budur." diye konuştu.

ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi'nin tarihe gömüleceğini belirten Bursalı, sözlerini "Zafer Filistin'in olacaktır, Türkiye'nin olacaktır." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

İsrail Büyükelçiliği, İsmail Heniyye, Filistin, Türkiye, İsrail, Ankara, Gazze, Hamas, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi, İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Vatan Partisi, İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement