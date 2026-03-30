Vatikan'dan İsrail'e Tepki

30.03.2026 23:52
Vatikan, Kudüs'teki ayin engeli nedeniyle İsrail Büyükelçisi'ne üzüntüsünü iletti.

Vatikan, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın, Hristiyan inancında "Palmiye Pazarı" olarak anılan günde ayin için işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesi nedeniyle İsrail Büyükelçisi'ne hadiseden duyduğu "üzüntüyü" belirterek, diplomatik tepkisini iletti.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Mart'taki talihsiz olayın ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher'la beraber İsrail'in Vatikan Büyükelçisi Yaron Sideman ile görüştü. Görüşme sırasında, olaydan duyulan üzüntü dile getirdiler, konuyla ilgili açıklamalarda bulunuldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Kudüs Latin Patrikhanesi ile yerel yetkililer arasında, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "Kutsal Üç Gün" ayinlerine katılım konusunda uzlaşıya varıldığı da belirtildi.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişine İsrail polisi engel olmuş, bu duruma birçok ülke tepki göstermişti.

Kaynak: AA

