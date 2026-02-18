Vatikan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatikan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak

Vatikan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu\'na katılmayacak
18.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na, "diğer devletlerin yapısından farklı olan kendine özgü yapısı dolayısıyla" katılmayacağını duyurdu.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na, "diğer devletlerin yapısından farklı olan kendine özgü yapısı dolayısıyla" katılmayacağını duyurdu.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"teki habere göre, Parolin, İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 97. yılı vesilesiyle üst düzey heyetlerin, İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda bir araya geldiği etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Parolin, "Vatikan, diğer devletlerin yapısından farklı olan kendine özgü yapısı dolayısıyla Barış Kurulu'na katılmayacaktır." dedi.

Barış Kurulu'nun yapısında "açıklama gerektiren bazı kritik noktaların" olduğunu belirten Parolin, "Önemli olan bir yanıt verme girişiminin yapılıyor olmasıdır. Ancak bizim için çözülmesi gereken bazı kritik konular var. Bir endişemiz, uluslararası düzeyde bu kriz durumlarını her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in (BM) yönetmesi gerektiğidir. Bu, üzerinde ısrar ettiğimiz noktalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Parolin, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya da değinerek, her iki tarafta da barış konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini ancak kendilerine göre çok fazla umudun ve beklentinin olmadığını vurguladı.

Kardinal Parolin, 21 Ocak'ta Roma'da katıldığı bir etkinlik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını ve konuyu derinlemesine incelediklerini belirtmişti.

Bunun yanıt vermek için biraz zaman gerektiren bir mesele olduğunu söyleyen Parolin, söz konusu Kurul'un mali boyutuna ilişkin "Bunu yapacak durumda bile değiliz ancak açıkçası diğer ülkelerden farklı bir durumdayız, bu nedenle farklı bir değerlendirme olacak. Ancak talebin mali olarak katılmak yönünde olmayacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

İtalya, Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacağını duyurdu.

Tajani, "İtalya'nın Akdeniz'deki barış görüşmelerine katılmaması sadece siyasi olarak anlaşılmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda anlaşmazlıkların çözümü için savaşın reddedilmesini öngören Anayasamızın 11. maddesinin ruhuna ve özüne aykırı olur." dedi.

Öte yandan Bakan Tajani, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını kınadıklarını ifade etti.

İtalya Başbakanı, 15 Şubat'ta Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan röportajında, Barış Kurulu'nun Orta Doğu'daki savaşa ilişkin iyi bir çözüm olduğunu vurgulayarak, "Gözlemci ülke olarak davet edildik. Bilindiği üzere İtalya, Anayasası'ndaki uyumsuzluk sebebiyle bu kuruluşa katılamaz ama genel olarak destekliyoruz. Bizim için Orta Doğu öncelikli bir bölge. İtalya'nın bu bölgede yaptığı ve yapmakta olduğu tüm çalışmalar bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Vatikan, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatikan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:58:58. #7.11#
SON DAKİKA: Vatikan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.