Vatikan, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını durdurmasını istiyor

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Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İsrail'in saldırılarında çok fazla insanın öldüğünü belirterek, İsrail'den Gazze'ye saldırılarını durdurmasını isteyen genel bir kanı olduğunu söyledi.

İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 11 Şubat 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 95. yıl dönümü vesilesiyle iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler yapıldı.

Roma'da İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği olan Borromeo Sarayı'ndaki görüşmelerde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin ile Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher, İtalya tarafından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hazır bulundu.

Görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Kardinal Parolin, dünyadaki krizleri ele aldıklarını belirterek, İtalya ile Vatikan'ın endişelerinin örtüştüğünü ifade etti.

Kardinal Parolin, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, "İsrail'den durmasını isteyen, bu şekilde devam edemeyeceğini belirten ve Gazze sorununu çözmek için başka yollar bulmamız gerektiğini söyleyen, genel bir kanı var." dedi.

Vatikan olarak bunu başından beri söylediklerini bununla beraber antisemitzmi de kınadıklarını ifade eden Parolin, "Aynı zamanda İsrail'in savunma hakkının orantılı olması talebi var ki 30 bin ölüyle bunun böyle olmadığı belli." diye konuştu.

Kardinal Parolin, yine de umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.