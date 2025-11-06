Veli Ağbaba'dan Ekonomi ve Gazeteci Gözaltıları Üzerine Sert Eleştiri

Haber: Duygu Nil ÖZER

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Yeni Şafak gazetesinin manşetlerini göstererek, "Bu manşetleri gören Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı sanar. Ama Mehmet Şimşek, AK Parti'nin bakanı. Kendi medyası bile Mehmet Şimşek'in ve iktidarın uyguladığı politikaya güvenmiyor" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu öncesinde konuşan CHP'li vekiller, ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeni Şafak gazetesinin manşetlerini göstererek, "Bu manşetleri gören Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı sanar. Ama Mehmet Şimşek, AK Parti'nin bakanı. Kendi medyası bile Mehmet Şimşek'in ve iktidarın uyguladığı politikaya güvenmiyor. Türkiye'nin hali bu, iktidarın hali bu" diye konuştu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazetecilerin fotoğrafını gösteren Ağbaba, "Türkiye'nin son dönemde alışmış olduğu bir şey var; şafak baskınları. Gazeteciler, İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla şafak operasyonu ile gözaltına alındılar. Bir taraftan burada enflasyonu konuşacağız, bütçeyi konuşacağız olağan bir dönemmiş gibi ancak olağandışı bir dönemden geçiyoruz. 19 Mart darbesinden hala ders alamayanlar toplumu, gazetecilieri sindirmeye çalışıyor. Maalesef bir avuç kalmış özgür gazeteci üzerinden tüm basına gözdağı verilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Bakan Şimşek'in konuşmalarının yer aldığı bir döviz çıkartarak, "Mehmet Şimşek Aralık 2016'da 'en kötüsü geride kaldı' demişti. Mart, Nisan, Ekim'de 'en kötüsü geride kaldı' dedi. Bugün de muhtemelen aynı şeyleri tekrar edecek ama yaşam Mehmet Şimşek'i doğrulamıyor" diye konuştu.

"Parayı pul ettiler"

PTT pulunu gösteren Ağbaba, "Bu pulun fiyatı 210 lira. En büyük para birimimiz de 200 lira. Para pul oldu. Bu para pulu alamıyor. Parayı pul ettiler. Maalesef tedavülde olan 200 lira 2009 yılında üç çeyrek alıyordu şimdi 50'de birini alamıyor. Mehmet Şimşek geçen sene buraya geldiği zaman 9 dolar ediyordu şimdi 5 dolar etmiyor. Bu para maalesef pul oldu. Bu parayla kıymanın yanına yaklaşılmıyor. Burada imzası olan başkan yardımcısı dolandırıcılıktan cezaevinde. Türkiye kötü yönetim yüzünden paramızın pul olduğu, pasaportumuzun itibar görmediği bir dönemi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Usül tartışması açan Veli Ağbaba, "Anayasa'ya uygun olan bir bütçeyi görüşüyoruz ama maalesef olağan dışı bir dönemdeyiz. Bakın, sabah sabah gazeteciler gözaltına alınıyor, şafak baskınıyla alınıyor yani belediye başkanları cezaevinde, insanların aileleriyle oynanıyor. Düşman düşmana yapmaz, ne etik kaldı ne ahlak kaldı, böyle bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef, bunun bedelini siz ödemiyorsunuz, bunun bedelini, 19 Mart darbesinin bedelini tüm ülke ödüyor, Mehmet Şimşek ödüyor. Bu hukuksuzluk var olduğu sürece, demokrasi askıya alındığı sürece bu ülkede ekonomi de düzelmez ahlak da düzelmez" şeklinde konuştu.