Veli Ağbaba: "Bizi Takdir Etmeleri Gerekirken Suçlanıyoruz"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Ağbaba, "Şimdi bizimle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Aslında bunların takdir edilmesi gerekirken suçlanıyoruz. Ama Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Ağbaba'yı Oda Başkanı Mahmut Kavuk ve oda üyeleri karşıladı.

Odası Başkanı Mahmut Kavuk, ziyarette yaptığı konuşmada, deprem sonrasında birçok esnafın kenti terk etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları "Malumunuz, biz bu memleketin çocuklarıyız. Sağ olun, her zaman sizleri takip ediyoruz. Malatya'nın evlatlarıyız biz, depremden sonra bu memleketi terk etmedik. Elbette esnaflarımızdan memleketi terk edenler de oldu. Odamıza üye yaklaşık 65 civarında meslektaşımız farklı illere göç etti. Tabii ki toparlanmaya çalışıyoruz. Sanayiyle ilgili girişimlerimiz oldu. Bakanımız tarafından yer tahsisi yapıldı. Bu konuyla ilgili son birkaç günümüz kaldı. Allah nasip ederse yakın zamanda temelimizi atacağız" ifadelerini kullandı.

"MALATYA'NIN YANINDA OLMAK SUÇSA BUNDAN DOLAYI SUÇLANIYORUZ"

Deprem sürecinde Malatya'nın yanında olduklarını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şöyle konuştu:

"Malatya zaten büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Depremden sonra da yeniden ayağa kalkmak için çalışıyor. Biz de bu süreçte Malatya'nın her zaman yanında olduk. Ses olmaya çalıştık, sorunlarını gündeme getirdik, çözüm üretmeye çalıştık. Atılan doğru adımları destekledik, eksikleri de eleştirdik. Temel amacımız Malatya'nın deprem sonrasında daha gelişmiş, daha yaşanabilir bir şehir olmasıdır. Bu zor günlerde insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yardımlar ulaştırdık. Kimi zaman konteyner bulduk, kimi zaman çadır, kimi zaman klima temin ettik. Bunların hepsine Malatyalılar şahittir."

Şimdi bizimle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Aslında bunların takdir edilmesi gerekirken suçlanıyoruz. Ama Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Ben kendimden eminim. Allah kimseye nasip etmesin; bir bağışı, bir yardımı kendi çıkarı için kullanmak en büyük günahtır, en büyük suçtur, en büyük ahlaksızlıktır. Biz bunu yapmayız, buna ihtiyacımız da yok. Sizler de beni tanıyorsunuz. Bizim suçumuz Malatya'nın yanında olmak, deprem sürecinde çok çalışmak. Eğer suç buysa, bugün bundan dolayı suçlanıyoruz. Hala insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman insanları siyasi görüşlerine, mezheplerine ya da etnik kökenlerine göre ayırmadım. Allah için herkese eşit baktım. Zor günde de iyi günde de insanlara aynı şekilde yaklaşmaya çalıştım. Malatya'nın huzurunun ve birliğinin bozulmaması için birleştirici olmaya gayret ettim. Bundan sonra da aynı anlayışla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

"İDDİALARIN RÜŞVETLE İLGİSİ YOK"

Ağbaba, ziyaretinin ardından gazetecilerin hakkındaki iddialara ilişkin sorusu üzerine, "Rüşvet dediğiniz şey; bir kamu kurumundan bir iş yaparsınız. Kamu kurumundan, bir belediyeden para almamışım. Bu gelen paralar siz biliyorsunuz şahitsiniz, deprem döneminde ramazan ayında 30 bin kişiye yemek verdik. Depremden sonra seçim geçmesine rağmen ramazanda 100-150 bin kişiye yemek verdik. Belki 300 bin kap yemek dağıttık. Bunları merak edenler Malatya'ya sorsunlar" yanıtı verdi.