Veli-Der, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün dini yönlendirmeleri eleştiriyor

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Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) Denizli Şube Başkanı Elif Bekci, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X hesabından "DERSİMİ SEÇİYORUM, DİNİMİ ÖĞRENİYORUM" paylaşımı hakkında açıklamada bulundu.

Bekci, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Cuma günü sosyal medya X hesabından paylaşılan "DERSİMİ SEÇİYORUM, DİNİMİ ÖĞRENİYORUM" görseli ile ilgili konuştu. Bekci, konu hakkında, "Seçmeli derslerin seçiminde milli eğitim müdürlüklerinin, okul idarecilerinin dini, ideolojik yönlendirme, baskı ve zorlamaları suçtur." ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşım ile, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ilkelerinin çiğnendiğini belirten Bekci, "Seçmeli dersler öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden, veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri açıkça suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir" dedi.

"BU PAYLAŞIM ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konudaki tutumunu eleştiren Bekci; "Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve velilerin seçmeli ders seçimiyle ilgili tarafsız, özgür bir ortam sağlamaları gerekirken, 9 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabından 'DERSİMİ SEÇİYORUM, DİNİMİ ÖĞRENİYORUM' görselinde 'Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Görgü Kuralları ve Nezaket, Kültür ve Medeniyetimize Yön verenler' derslerini işaret ederek okul müdürlüklerine başvurulmasını istemiştir. Bu paylaşım asla kabul edilemez" dedi.

Bekci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde, bütün itirazlarımıza rağmen zorunlu din dersleri varken bir de seçmeli dersler içerisinde bu dersleri seçme zorunluluğu getirdi. Şimdi de Milli Eğitim Müdürlükleri, bu derslerin seçimiyle ilgili yönlendirmelerde bulunarak; okul yöneticilerini, öğretmenleri, veli ve öğrencileri etkileyerek bu derslerin seçimi sağlamaya çalışmaktadır. Bazı okul müdürlükleri, kendilerinin hazırladığı 'Seçmeli Ders Dilekçelerini' velilere göndererek bu dilekçeleri imzalamalarını istemektedir. Velilerin itirazlarına okul müdürlükleri, 'Bakanlık bunların dışında seçmeli ders belirlemedi', 'Sizin seçtiğiniz dersin okulumuzda öğretmeni olmadığından o dersi açamıyoruz', 'Sınıf oluşturacak kadar yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığından o ders için sınıf açamıyoruz, o nedenle bu dersleri seçmeniz' gerekiyor gibi açıklamalar yapmaktadırlar."

"ÖĞRENCİ VE VELİLERE HERHANGİ BİR DİNİ, İDEOLOJİK YÖNLENDİRME VE BASKI YAPMADAN, ÖZGÜRCE SEÇMELİ DERSLERİ SEÇME ORTAMI SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Bekci, bazı talep ve önerilerini şöyle belirtti:

"Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünü, öğrenci ve velilere herhangi bir dini, ideolojik yönlendirme ve baskı yapmadan, özgürce seçmeli dersleri seçme ortamı sağlamaya davet ediyoruz. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda okul müdürlüklerinin gerekli planlamayı yaparak, bu derslerin okutulmasının sağlanmasını istiyoruz.

Öğrenci Veli Derneği olarak zorunlu seçmeli ders uygulamasından derhal vazgeçilerek seçmeli ders şekline dönüştürülmesini talep eder her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında ve seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde yaşanılan sorunlarda öğrenci ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz."