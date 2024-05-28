Veliler çocukluklarına döndü: Çocuklarıyla geleneksel oyunları oynadı - Son Dakika
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Veliler çocukluklarına döndü: Çocuklarıyla geleneksel oyunları oynadı

Kastamonu'da düzenlenen şenlikte veliler, çocukluklarına dönerek geleneksel oyunlar oynadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlikte öğretmenler, veliler ve öğrenciler bir araya gelerek renkli bir gün geçirdi. Oyunlar sayesinde çocukların iletişim ve etkileşim becerilerinin geliştiği gözlemlendi.

28.05.2024 22:56
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Veliler çocukluklarına döndü: Çocuklarıyla geleneksel oyunları oynadı

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen şenlikte veliler, çocukluklar geleneksel oyunlar oynayarak eğlendi. Velilerin çocukluklarına döndüğü şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmenin en etkili yollarından biri olarak görülen geleneksel oyunlar, Kastamonu'da veliler ve çocuklarını buluşturdu. Bu çerçevede Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ali Fuat Darende İlkokulu'nda düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde öğretmenler, veliler ve öğrencileri birlikte geleneksel oyunlar oynadı. "Çatlak patlak", "istop", "çömlek", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", gibi geleneksel oyunlarla veliler de çocukluklarına döndü.

"Tüm okul bahçelerimizi rengarenk hale getirdik, çocuk oyunlarıyla donattık"

Tüm okul bahçelerini rengarenk hale getirdiklerini ve çocuk oyunlarıyla donattıklarını söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Çocuklarımızın çocuklarına ortak oluyoruz. Oyun çocuğun her türlü gelişimine destek oluyor. Bizlerde bakanlığımızın destek ve öncülüğünde tüm okul bahçelerimizi rengarenk hale getirdik, çocuk oyunlarıyla donattık. Öğrencilerimizin hem teneffüslerde hem de ders dışı kalan zamanlarında okullarımızın bahçelerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte neşeli vakitler geçirdiklerini görmekteyiz. Neşeli vakit geçirmenin yanında bir öğrencimiz diğer öğrencimizle etkileşim halinde oluyor sosyalleşmeyi paylaşmayı arkadaşlığı, dostluğu öğrenmiş oluyor" dedi.

"Geleneksel oyunlarla iletişim ve etkileşim becerilerinin üst düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz"

Öğrencileri dünya ile rekabet edebilecek şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını anlatan Gümüş, "Bugün ilimizdeki bütün ilkokullardaki öğrencilerimizi bu okula topladık. İl oyun şenliğimizde gerçekleştiriyoruz. Şimdi hangi okula giderseniz gidin ilk ve ortaokullarımızın rengarenk olduğunu çeşitli oyunlarla bezenmiş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye yüzyılı vizyonunun gerçekleştirecek olan öğrencilerimizin hem moral motivasyonlarının artmış olduğu hem de iletişim ve etkileşim becerilerinin üst düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın sokaklarda oynayabilmesini çok önemsiyoruz"

Kuzeykent İlkokulu Müdür Yardımcısı Seher Dağlı ise, "Bizler, çocuklarımızın sokaklarda oynayabilmesini çok önemsiyoruz. Bu anlamda Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Yaklaşık 25 okulda belli guruplardan kız ve erkek öğrenciler, buraya gelerek farklı farklı istasyonlarda bizim küçükken oynadığımız ve zevk aldığımız oyunları onlara da hatırlattık ve çocuklarımızın da sırayla bu oyunları oynayarak eğlenmelerini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen şenlikte çok eğlendiklerini belirten Sıla Bozkurt, "Çocuk Şenliği olduğu için burada etkinlikler oldu. Fasulye atma oyunu oynadık, başka oyunlarda oynayacağız. Burada çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Şelale Gülcan ise, " Ankara'dan geldik, okulu çok sevdik. Bugün de çok güzel. Veliler de öğrenciler de oynuyor. Yumurta yarışı, ip oyunu oynadılar. Biz de yumurta yarışı yapacağız. Bizim zamanımızda oynanan oyunları oynayınca çok hoşumuza gitti. Biz de hevesle bakıyoruz, ne zaman oynasak diye" dedi.

Düzenlenen oyunlar sırasında öğretmen ve velilerin yaşadığı kazalar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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