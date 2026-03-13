Venedik Bienali'nde Rusya Tartışması

İtalya'da düzenlenecek Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne Rusya'nın katılmasına izin verilmesi dolayısıyla ülkede tartışmalar devam ederken, sağ koalisyon iktidarını oluşturan partiler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco'nun 5 Mart'ta Rusya'nın bu yılki bienalde yer alacağını açıklaması, birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) tepki göstermesine neden olurken, İtalyan siyasetindeki tartışmaları da alevlendirdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bienal Vakfının kararına karşı olduğunu daha önce açıklayan Kültür Bakanı Alessandro Giuli, dün de vakıf yönetiminde bulunan bakanlık temsilcisi Tamara Gregoretti'nin istifa etmesini istedi. Giuli, buna gerekçe olarak bakanlık temsilcisinin, Rusya'nın katılımı konusunda kendilerini bilgilendirmemesini ve de buna onay vermesini gösterdi.

Giuli'nin istifasını istediği Gregoretti ise istifa etmeyi düşünmediğini bildirdi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) milletvekili ve Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone de Venedik Bienali yönetiminden, Rusya kararını yeniden değerlendirmesini umduğunu söyledi.

Geçmişte Rusya'ya yaptığı ziyaretler ve bu ülkeye yakın açıklamalarıyla da tanınan, ayrıca zaman zaman Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının savaşı uzattığını da savunan iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise yaptığı yazılı açıklamayla bienal yönetiminin Rusya kararını destekledi.

Salvini, açıklamasında, "Kültür de spor gibi evrensel bir birlik mesajı ifade eder. Paralimpik Oyunları'nda olduğu gibi herkes dahil olmalı, kimse dışlanmamalı. Bu yüzden mayıs ayında muhteşem Venedik Bienali'ne gitmekten mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi de Bienali Başkanı Buttafuoco'nun kapsayıcı eylemlerine destek verirken, sanatın sansürlenmemesi gerektiğini belirtti.

22 ülke ve AB karara tepki göstermişti

Aralarında Fransa, Almanya, İspanya, Romanya, Polonya, Norveç ve Ukrayna'nın da bulunduğu 22 ülkenin dışişleri ve kültür bakanları, Bienal Vakfına yazdıkları ortak mektupta, "mevcut koşullar altında bu kararın kabul edilemez olduğu çünkü Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin devam ettiği" belirterek, Rusya'nın katılmasına yeşil ışık yakan kararın geri alınması istenmişti.

AB Komisyonu da 11 Mart'ta Bienal Vakfının, Rusya'nın katılımına izin verme kararını uygulamaya koyması halinde, vakfa devam eden AB hibesinin askıya alınması veya sona erdirilmesi dahil daha fazla önlem almayı değerlendireceğini bildirmişti.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna savaşına başladığından bu yana Avrupa'da spor ve kültür olmak üzere pek çok uluslararası etkinlikten dışlanmıştı. Rusya, en son Venedik Bienali'ne 2019'da katılabilmişti.

İtalya'nın ev sahipliğindeki Paralimpik Oyunları'nda Rus bayrağıyla yer almıştı

20 yıl aradan sonra bu yıl kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına Milano ve Cortina'da ev sahipliği yapan İtalya'da, halihazırda devam eden paralimpik oyunlarında, Rusya ve Belarus'un temsil edilmesi de tartışma konusu olmuştu.

Uluslararası Paralimpik Oyunları Komitesinin, Rusya ile Belarus'un milli marş ve bayraklarıyla 2026 Milano-Cortina Paralimpik Oyunları'na katılmasına izin vermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen devam etmesi sebebiyle tepki çekmişti.

Milano-Cortina Paralimpik Oyunları Organizasyonu ise bu kararın kendilerine ait olmadığını belirtmişti.

Ukrayna ve bazı ülkeler, bu kararın ardından 6 Mart'ta Verona'daki paralimpik oyunlarının açılış törenini boykot etmiş, Rus paralimpik atletler ise kendi bayraklarıyla boy göstermişti.