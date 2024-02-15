Venezuela, BM İnsan Hakları Ofisinin faaliyetlerini askıya aldı

Venezuela hükümeti, "tarafsız" olmadığını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Yvan Gil, düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Ofisinin ülkedeki çalışmalarının askıya alındığını ve BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtti.
BM'nin, Venezuela'da "amacına uygun davranmadığını" savunan Gil, Karakas'ta 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BM Ofisi ile tüm işbirliği kanallarını 30 günde gözden geçireceklerini söyledi.
Gil, ülkeye karşı planlanan "komplo" ve "darbe girişimleri"nde ofisin özel hukuk bürosu işlevi gördüğünü vurgulayarak, "Bu ofiste görevlendirilen personel; sömürgeci, istismarcı ve BM iç tüzüğünü ihlal eden kişilerdir. Bu personelin 72 saatte ülkeyi terk etmesini ve yaptıklarını uluslararası kamuoyuna deklare etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
BM Ofisinin Venezuela'ya karşı adil davranmadığına işaret eden Gil, "2019'da mutabakat mektubunun imzalanmasından bu yana Ofis, açıkça taraflı bir tutum sergiledi. Anayasal kurumlara yapılan saldırılara, çeşitli suikast girişimlerine, darbelere ve komplolara karşı taraflı hareket etti." diye konuştu.
Gil, ülkenin içişlerine müdahale edilmemesi ve anayasal kurumlara saygı duyulması koşuluyla uluslararası insan hakları kurumlarıyla daima işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, dünkü açıklamasında, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik "komplo ve suikast" planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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