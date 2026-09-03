Venezuela, Chevron ve Eni ile petrol üretimini artırmak için yeni anlaşmalar imzaladı - Son Dakika
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Venezuela, Chevron ve Eni ile petrol üretimini artırmak için yeni anlaşmalar imzaladı

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Venezuela hükümeti, petrol üretimini artırmak amacıyla ABD'li Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzaladı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın 'tarihi bir gün' olarak nitelendirdiği görüşmelerde, Chevron'un 5 yılda yatırımlarını 7 milyar dolara çıkarması hedefleniyor.

Venezuela hükümeti, petrol üretimini artırmak amacıyla ABD'li petrol şirketi Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzaladı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul ettiği ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile imza törenine katıldı.

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, üretimi artırma ve sektöre yatırım çekme hedefi doğrultusunda ABD'li Chevron ve İtalyan Eni ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Venezuela hükümeti ile ABD'li petrol şirketi Chevron, devlet petrol şirketi PDVSA ile ortak işletilen Petroboscan, Petropiar ve Petroindependencia şirketlerinin sözleşmelerini, ocak ayında yürürlüğe giren yeni hidrokarbon yasasına uyumlu hale getirmek amacıyla yeniledi.

İki taraf ayrıca Petroindependencia'ya ayrılan sahalardaki hidrokarbon rezervlerine erişim imtiyazı karşılığında ödenecek bonusa ilişkin "kapsamlı ödeme anlaşmasını" da imzaladı.

ABD anlaşmaları "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi

VTV'nin haberine göre, ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela hükümeti ile Chevron ve GE Vernova gibi ABD'li şirketlerin petrol ve enerji alanında imzaladığı anlaşmaların ardından bugünü "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Wright, "Bugün Venezuela'nın dönüşümü ve halkın imkanlarının genişlemesi açısından tarihi bir an. Başkan Donald Trump'ın ülkede net bir misyonu var: Barış, özgürlük, yeni fırsatlar ve refah sağlamak." ifadesini kullandı.

Sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayan Wright, "Işık hızında ilerlemeye çalışıyoruz. Başkan Trump yavaş ilerlemek istemedi, Venezuela'yı dönüştürmek için mümkün olan en hızlı şekilde hareket etmek istedi." açıklamasını yaptı.

Enerjinin hem Venezuela'daki dönüşüm hem de dünya genelindeki ABD vatandaşlarının refahı için anahtar unsur olduğunu aktaran Wright, "Bunu tüm Amerika kıtasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz, zira burası bizim ortak coğrafyamız. Geçmişin çatışmalarının yerini bugünün ve geleceğin ticaretine bırakmasını sağlayabilirsek çok daha iyi bir dünya inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez'den Washington ile diyalog vurgusu

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Caracas ve Washington arasında yapılan dev petrol anlaşmasına dikkati çekerek, "Venezuela ile ABD arasında 28 Ağustos'ta imzalanan ve sahalardaki 65 milyar varillik rezervin çıkarılmasını öngören devasa mutabakatın ABD halkına da olumlu yansımasını ümit ediyorum. Başkan Donald Trump'ın nihai hedefinin de bu olduğunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimine teşekkür eden Rodriguez, "Chris, lütfen Dışişleri ve Enerji Bakanlıkları başta olmak üzere tüm yönetiminizin gösterdiği gayret için teşekkürlerimizi ilet. Her iki tarafın da kazanacağı karşılıklı faydaya dayalı bu hedefe ulaşmak adına tüm hükümet olarak büyük bir çaba sarf ettiniz." açıklamasını yaptı.

İtalyan Eni ve ABD'li devlerle kritik imzalar

Devlet petrol şirketi PDVSA, dünyanın en zengin ham petrol yataklarının bulunduğu Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki Junin 5 bloğunun işletilmesi için İtalyan enerji şirketi Eni ile üretim paylaşımı sözleşmesi ve saha geçiş protokolü imzaladı.

PDVSA ayrıca doğudaki Budare-Elotes sahası için Primavera firmasıyla üretim ortaklığı anlaşması yaptı.

Enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında ABD merkezli GE Vernova, petrol tesislerinin elektrik altyapısını yenilemek üzere PDVSA ile stratejik ortaklık kurdu.

ABD'li petrol şirketi Chevron da Venezuela'daki faaliyetlerini genişletme kararı aldı. Şirket, önümüzdeki 5 yılda ülkedeki yatırımlarını 7 milyar dolara çıkarmayı ve üretim kapasitesini iki katın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Chris Wright, Rick Perry, Venezuela, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela, Chevron ve Eni ile petrol üretimini artırmak için yeni anlaşmalar imzaladı - Son Dakika

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