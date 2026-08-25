Venezuela 1046 Siyasi Mahkumu Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Venezuela 1046 Siyasi Mahkumu Serbest Bıraktı

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Ocak 2026'dan bu yana 1046 siyasi mahkumun tahliye edildiğini, 12 bin kişinin adli avantajlardan yararlandığını açıkladı. Hükümet, Kızılhaç ile işbirliği yaparak cezaevi koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Ocak 2026'da başlayan siyasi mahkumların tahliye süreci kapsamında bugüne kadar 1046 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, "Demokratik Birlikte Yaşama ve Barış Programı" kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Rodriguez, ocak ayından bu yana serbest bırakılan siyasi mahkumlara ilişkin, "Bugüne kadar 1046 Venezuelalı serbest bırakıldı, 12 bin kişi adli ve usule ilişkin avantajlardan yararlandı. Sorumlulukla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hükümetinin "tutukevlerinin koşullarını gözden geçirmek" amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde çalıştığını belirten Rodriguez, bu ortaklık sayesinde "uluslararası toplumun bu alanda kaydedilen iyileşme ve ilerlemeleri birinci elden öğrenmesini" hedeflediklerini ifade etti.

Son tahliyeler, Rodriguez'in kardeşi ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez liderliğindeki iktidar tarafı ile ABD tarafından desteklenen eski muhalif milletvekili Dinorah Figuera arasındaki ilk tur diyalog görüşmelerinin tamamlanmasından birkaç gün sonra ağustos ayının ortasında gerçekleşmişti.

Hükümetin 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, 131 kişi serbest bırakılmıştı ancak ülkedeki siyasi mahkumların hukuki savunmasında öncü kuruluşlardan Foro Penal, 81 tahliyeyi doğrulayabildiğini bildirmişti.

Venezuela'nın en büyük muhalefet koalisyonu Üniter Demokratik Platform (PUD) ise kendi verilerine göre bu sayının 105 olduğunu iddia etmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından 24 Şubat'ta kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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