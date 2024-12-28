Venezuela'da Arjantinli Gallo'ya Terörizm Suçlaması

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Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arjantin vatandaşı Nahuel Gallo'ya "terörizm" suçlamasında bulundu.

Başkent Caracas'ta bir basın toplantısı düzenleyen Saab, 8 Aralık'ta casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Gallo'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saab, "(Gallo) Duygusal bir ziyaret kisvesi altında suç planları kurdu ve Venezuela topraklarına düzensiz şekilde girmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Uluslararası aşırı sağcı grupların desteğiyle, istikrarsızlaştırıcı ve terörist eylemler gerçekleştirmeyi amaçlayan bir organizasyonun parçası olduğuna dair soruşturma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Arjantin hükümetinin "Gallo hukuksuz şekilde gözaltına alındı" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Saab, "Arjantin hükümetinin şu ana kadar sergilediği tutarsızlıklar, Venezuela'ya karşı girişilen ve etkisiz hale getirilen bu saldırıyla olan bağlantısını gözler önüne sermektedir. Bu durum, Venezuela devletine ve onun meşru kurumlarına zarar vermeyi amaçlayan yıkıcı planlarda Arjantinli yetkililerin suç ortaklığını açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Arjantin hükümetinden tepki

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein de Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, "Nahuel Gallo tamamen gayrimeşru bir şekilde gözaltına alınmıştır." diye konuştu.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ise Gallo'nun Venezuela'ya yasal yollarla giriş yaptığını belirterek, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Nahuel Gallo'nun annesi Griselda Heredia, Venezuela hükümetine tepki göstererek, "Oğlum yasa dışı hiçbir şey yapmadı. Bir anne olarak, suçsuz olduğunu biliyorum. Böyle bir şeyle suçlanması bizim için çok zor." ifadesini kullandı.

Arjantin'in Mendoza eyaletindeki federal mahkemeden yapılan açıklamada, Gallo'nun durumuyla ilgili olarak Venezuela yetkilileriyle temasa geçildiği ancak yanıt alınamadığı bildirildi.

Açıklamada, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde konunun uluslararası mahkemelere taşınacağı ifade edildi.

Gallo'nun gözaltına alınması

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'taki açıklamasında, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa süre sonra Venezuelalı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki göstermiş ve Gallo'nun "derhal" serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.