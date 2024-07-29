Venezuela'da seçimi Maduro kazandı - Son Dakika
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Venezuela'da seçimi Maduro kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkedeki devlet başkanlığı seçiminin galibinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu duyurdu. Seçimde Maduro, yüzde 51.2 oy alırken muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez yüzde 44.2 oy aldı. Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler gelirken, Maduro destekçilerine seslenerek yeniden seçildiğini açıkladı.

29.07.2024 15:14
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- Venezuela'daki seçimin galibi: "Maduro"

KARAKAS - Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkedeki devlet başkanlığı seçimin galibinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu duyurdu.

Venezuela'da halk dün yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin 25 yıldır iktidarda olduğu ülkedeki seçimde 10 aday yarışmış ancak seçim mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmişti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), bugün yaptığı açıklamada oyların yüzde 980'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurdu. Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedildi.

Muhalif liderin seçim sonuçlarını kabul etmediği kaydedilirken, 61 yaşındaki Maduro sonuçların açıklanmasının ardından Devlet Başkanlığı Sarayı önünde destekçilerine seslenerek "Venezuela halkının ve dünyanın huzurunda söyleyebilirim ki, ben Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yeniden seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yum" dedi.

Gonzalez'ten "biz kazandık" açıklaması

"Biz kazandık" diyen Gonzales ise "Tüm Venezuela'ya ve dünyaya Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı olduğunu ve bu kişinin de ben olduğunu söylemek istiyoruz" dedi.

Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves sonuçları "hileli" olarak, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric seçim sonuçlarına "inanması zor" olarak tanımladı. ABD Dışişleri Antony Blinken sonucun Venezuelalı seçmenlerin iradesini yansıtmadığına dair "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti.

Seçimin ardından açıklanan anketlerde Maduro'nun seçimi kaybettiği Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da seçimi Maduro kazandı - Son Dakika

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