Venezuela\'da Öğrenciler İsrail\'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

Güncel

Venezuela'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Başkent Karakas'ın en büyük caddesinde yürüyüş gerçekleştiren yüzlerce öğrenci, Filistin ve Venezuela bayrakları taşıdı.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto eden öğrenci grupları, Filistin'e özgürlük talebinde bulundu.

Filistin'in Venezuela Büyükelçisi Fadi Alzaben, alanda toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de ABD'nin desteğiyle katliam yaptığını belirtti.

Filistinlilerin korunması için uluslararası toplumdan sesini yükseltmesini isteyen Alzaben, Gazze'ye desteği nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve halkına teşekkür etti.

Venezuela Üniversite Öğrencileri Federasyonu Başkanı Dave Oliveros da konuşmasında, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını vurgulayarak, "Venezuelalılar olarak daima sesimizi yükselteceğiz ve katliamlar karşısında susmayacağız. Çocukları katlediyorlar, bunu tüm organizasyonlarda dillendirmeliyiz. Filistin halkının özgürlüğü için buradayız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana başlattığı saldırılara sıklıkla tepki gösteren Venezuelalılar, Filistin'e destek gösterisine büyük katılım sağladı.