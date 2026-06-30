Venezuela'daki Depremler İçin Taziye Defteri

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği, 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına taziye defteri açtı.

Ülkede meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenler için Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı.

Ziyaretçiler, bugün açılan defteri 3 Temmuz'a kadar 09.00-16.00 saatleri arasında imzalayabilecek.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.