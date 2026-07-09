Venezuela'dan Çin'e Teşekkür - Son Dakika
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Venezuela'dan Çin'e Teşekkür

Venezuela\'dan Çin\'e Teşekkür
09.07.2026 11:15
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, depremlerin ardından 28 ülkeye yardım için teşekkür etti.

KARAKAS, 9 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından insani yardım gönderen Çin'in de aralarında bulunduğu 28 ülkeye teşekkür etti.

Rodriguez, başkent Karakas'ta yardım malzemelerinin toplandığı merkezi denetledi. Merkezde bulunan 2.000 tondan fazla uluslararası yardım malzemesinin, 24 Haziran'da yaşanan depremlerin mağdurlarının kaldığı geçici barınma merkezlerine dağıtım için hazırlandığı bildirildi.

Rodriguez, denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela, yardım elini uzatan ülkelere, dünya halklarına ve dünya hükümetlerine teşekkürlerini dile getirmekten asla yorulmaz. Her ülke, yardımının nasıl kullanıldığını görebilecek ve böylece Venezuela halkı da o ülkenin dostça uzattığı yardım elini hissedebilecek" dedi.

Uluslararası desteğin, Venezuela'nın yalnız olmadığını ortaya koyduğunu belirten Rodriguez, "En önemli şey geleceğe bakmak, nasıl toparlanacağımızı ve etkilenen bölgeleri nasıl yeniden inşa edeceğimizi düşünmek" ifadelerini kullandı.

Son verilere göre, Venezuela'nın orta kesimlerinde art arda meydana gelen iki depremde 3.685 kişi hayatını kaybederken, 16.740 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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