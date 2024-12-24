Venezuela'dan Panama'ya Destek

Güncel

KARAKAS, 24 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Panama'nın Panama Kanalı üzerindeki egemenliğini desteklediklerini söyledi.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, eski Panama Devlet Başkanı Omar Torrijos'un kahramanca çabaları sayesinde kazanılan egemenliğe sarsılmaz şekilde bağlı oldukları yinelendi.

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, hükümetinin ABD gemilerinden alınan "saçma" ücretler yüzünden kanalın kontrolünü yeniden ele geçirebileceğini söylemişti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın ve bitişiğindeki bölgenin her metrekaresinin Panama'ya ait olduğunu ve ait olmaya da devam edeceğini söyledi.

Mulino, "Ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı müzakere konusu edilemez" dedi.