Venezuela depremde zarar gören şebekesi için termik santrallere ekipman temin etti - Son Dakika
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Venezuela depremde zarar gören şebekesi için termik santrallere ekipman temin etti

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Venezuela depremde zarar gören şebekesi için termik santrallere ekipman temin etti
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Venezuela, depremde hasar gören elektrik şebekesinin onarımı için termik santrallerde kullanılacak yedek parça ve ekipman temin etti. 24 Haziran'daki iki deprem 800 megavatlık kapasiteyi devre dışı bıraktı; 600 megavat yeniden devreye alınsa da kesintiler sürüyor.

KARAKAS, 13 Ekim (Xinhua) -- Venezuela depremde hasar gören ulusal elektrik şebekesinin onarılmasına yardımcı olmak için yeni ekipman ve yedek parçalar temin etti.

Venezuela Haber Ajansı'nın İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'na dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, ülkeye ulaşan ekipman ve yedek parçalar termik santrallerde kullanılacak.

Haberde, "Bu çalışmalar ulusal hükümet, özel sektör ve Venezuelalı mühendisler arasındaki işbirliğiyle yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

Ajans, hükümetin orta vadede enerji sektörünü yeniden inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, elektrik şebekesinin ABD'nin orijinal yedek parçalara erişimi engelleyen tek taraflı zorlayıcı önlemlerinden etkilendiğini aktardı.

Venezuela'nın kuzeyini 24 Haziran'da vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem de elektrik şebekesine zarar vererek 800 megavatlık elektrik üretim kapasitesini devre dışı bıraktı ve ülkenin büyük bölümünde elektrik kısıtlamalarını daha da kötüleştirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez cumartesi günü depremlerde kaybedilen 800 megavatlık kapasitenin 600 megavatının yeniden devreye alındığını belirtse de ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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