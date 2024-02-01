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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Alparslan Bayraktar ile muhteşem bir görüşme yaptı - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Alparslan Bayraktar ile muhteşem bir görüşme yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Alparslan Bayraktar ile muhteşem bir görüşme yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeyi 'muhteşem' olarak nitelendirdi. İki lider, enerji ve madencilik konularında işbirliklerini güçlendirmek ve ticari alışverişi artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

01.02.2024 06:19
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme" ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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