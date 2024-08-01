Venezuela Devlet Başkanı Maduro, iç savaşa müsaade etmeyecek - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, iç savaşa müsaade etmeyecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede çıkan protestolara ilişkin bir iç savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Maduro, şiddet olaylarına yol açan eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve ülkenin ekonomisinin hedef alındığını vurguladı. ABD'yi suçlayan Maduro, hükümetine yönelik medya kampanyasına tepki gösterdi.

01.08.2024 08:58
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan protestolara ilişkin, ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Maduro, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, "Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Maduro, hükümetine yönelik "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünün altını çizerek, Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanlarından Ivan Duque ile Alvaro Uribe ve İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

Basın mensuplarına protestolarda yaşanan bazı videoları gösteren Maduro, "cani" ve "kirli" bir komployla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

"Hiçbir zaman CIA ajanı olmadım ve olmayacağım"

Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz?, Venezuela'ya karşı bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye geliyorum. Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım." diye konuştu.

ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, " Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlardan ve ölümlerden siz sorumlusunuz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, iç savaşa müsaade etmeyecek - Son Dakika

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