Venezuela Devlet Başkanı Seçim Sonuçları Uluslararası Alanda Eleştirildi

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Venezuela'da devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından uluslararası alandan eleştiri ve tebrik açıklamaları geldi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurmasının ve muhalefetin sonuçlara itiraz etmesinin ardından çok sayıda bölge ülkesinden açıklamalar yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'da, açıklanan sonuçlara ilişkin derin endişe duyduklarını belirtti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verilere inanmadıkları için seçim sonuçlarını kabul etmediklerini bildirdi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ise Venezuelalı liderin "zaferini tanımadıkları" mesajını verirken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei da sosyal medya hesabından Maduro için "sahtekarlık yaptığı" suçlamasını yöneltti.

Kosta Rika hükümetince yapılan açıklamada, Maduro'nun galip geldiği seçimi "tanımadıkları" ifade edilerek, "hileli olduğu" iddiasıyla seçimleri reddettikleri belirtildi.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, seçim sonuçlarını kabul etmekte "tereddütlü" olduklarını aktardı.

Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçları üzerine Peru'nun Venezuela Büyükelçisi'ni istişare için çağırdıklarını ifade ederek, seçimde halk iradesinin ihlal edildiğini savundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçim sonuçlarına şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, sonuçların kontrol edilmesi talebinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de seçim sonuçlarında "tam şeffaflık" çağrısı yaptı.

Maduro'ya tebrikler

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmayı garantileyen Maduro'ya birçok ülkeden tebrik mesajı ulaştı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Maduro'yu tebrik ederek, Venezuela halkının seçimine saygı duyduklarını belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Cane de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "tarihi zaferi" için Maduro'ya tebriklerini ileterek, "Venezuela halkının onuru ve cesareti, baskılara ve manipülasyonlara karşı zafer kazandı." ifadesini kullandı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi de Maduro'nun zaferini kutladıkları bir mektup gönderdi.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Maduro'yu "tartışmasız zaferi" için kutladı.

Venezuela'da muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söylemişti.