Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı karşıladı - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı karşıladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'ı karşıladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretini içtenlikle karşıladığını belirtti. İki ülke arasındaki dostluğun teyit edildiği açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasında 40'ın üzerinde işbirliği anlaşması yapıldığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

24.02.2024 06:54
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı paylaştı.

Sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan'ın uçaktan indiği anın fotoğraflarını paylaşan Gil, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz. Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen "iyi" ilişkilere işaret edilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.

Türkiye ile Venezuela arasında, farklı alanlarda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı karşıladı - Son Dakika

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