Venezuela Türkiye İlişkileri ve Dezenformasyon

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(ANKARA) - Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıldönümü kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gotierrez, Venezuela'nın son 20 yılda modern tarihin en geniş çaplı dezenformasyon kampanyalarından birine maruz kaldığını söyledi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıldönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nde bir konferans düzenlendi. " Dezenformasyon: Özgür Seçimler için Ölümcül Silah" başlıklı konferansa, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gotierrez, Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Görüntü Yönetmeni Dilan Degirmenci'nin konuşmacı olarak katılırken etkinliğin moderatörlüğünü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu yaptı.

Gotierrez, Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların oluşturduğu dezavantajların hafifletilmesi açısından da önem teşkil ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çeken Venezuela Büyükelçisi ayrıca, ülkesi hakkında genel algının küresel güçlerin kasıtlı dezenformasyonu ile oluşturulduğunu ifade etti. Gotierrez bilgilerin bağlamından koparılarak servis edilmesinin dezenformasyona hizmet ettiğini vurguladı. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, "Bolivarcı Devrim'in 1999 yılında başlamasının ardından 2001 yılında Venezuela'nın doğal kaynaklarının özelleştirilmesi ile ülkesinin ABD tarafından yürütülen geniş çaplı bir dezenformasyon kampanyasına maruz bırakıldığını söyledi. Gotierrez ülkesinde yaklaşan seçim döneminde dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Sözlerine, Venezuela'nın doğal kaynaklarını, büyük ölçüde kamulaştıran eski Venezuela başkanı Hugo Chavez'i anarak başlayan Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Şener, dezenformasyonun küresel topluma yönelik en tehlikeli bilgi düzensizliği olduğunu gösteren istatistiklere dikkat çekti. Şener, dezenformasyonla mücadelede medya okuryazarlığı eğitimi ve alternatif bilgi kaynakları sunmanın önemli olduğunun altını çizdi.