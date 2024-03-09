Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi

Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Vezirköprü ilçe finalleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlkokullardan 67 öğrenci ve ortaokullardan 69 öğrenci katıldığı finallerde dereceye giren öğrenciler, il müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri verdi. Kaymakam Kaya, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik ederek, ilde yarışacak öğrencilere başarılar diledi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

09.03.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallere ilkokullarda 16 okuldan 67 öğrenci, ortaokullarda ise 16 okuldan 69 öğrenci katıldı.

Kategorilerinde ilk sırayı alan öğrenciler, il müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri verdi.

Yarışmalara katılan öğrencileri tebrik eden Kaya, "İlde yarışacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
22:54 Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com’a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com'a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement