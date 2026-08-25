Video çekip aldığı maaşa isyan etti - Son Dakika
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Video çekip aldığı maaşa isyan etti

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Özel güvenlik sektöründe çalışan bir vatandaşın düşük maaşlar, 12 saati bulan çalışma süreleri ve toplumsal önyargılara dair sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. "Çoğumuzun evi kira, çocuklarımızla vakit geçiremiyoruz" diyerek geçim sıkıntısını dile getiren güvenlik görevlisi, kamuoyundaki "Güvenlikçiler oturup iş yapmıyor" algısına da tepki gösterdi.

Türkiye genelinde yüz binlerce çalışanı ilgilendiren özel güvenlik sektöründeki çalışma şartları, bir güvenlik görevlisinin sosyal mecralarda yaptığı sitem dolu çağrıyla yeniden gündeme taşındı. Yaşadığı geçim sıkıntısını ve mesleki zorlukları dile getiren çalışanın sözleri dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.

"ÇOCUKLARIMIZLA VAKİT GEÇİREMİYORUZ"

Aldıkları ücretlerin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan güvenlik çalışanı, mesai saatlerinin uzunluğundan ve aile yaşamına vakit ayıramamaktan dert yandı. Yaşadığı çaresizliği ifade eden çalışan, “Çoğumuzun evi kira. Aldığımız para ancak kira ve faturalara yetiyor, 12 saat çalışıyoruz. Çocuklarımızla, ailemizle vakit geçiremiyoruz” sözleriyle çalışma şartlarının ağırlığına dikkat çekti.

"GÜVENLİKÇİLER OTURUYOR" ALGISINA TEPKİ

Toplumda güvenlik görevlilerine yönelik var olan mesleki önyargılara da değinen mağdur çalışan, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtti. Sektör çalışanlarının sadece fiziki olarak değil zihnen de yıprandığını aktaran çalışan, “Çoğu kişi ‘Güvenlikçiler oturuyor, iş yapmıyor’ diyor” ifadeleriyle kamuoyundaki yanlış algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video çekip aldığı maaşa isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yüksel altun yüksel altun:
    İktidar gariban halkı uzun saatler çalıştırıp az ücret almaya mahkum etti. utanmıyorlar… 12 5 Yanıtla
  • özgür zümrüt özgür zümrüt:
    Teşekkür ederiz güvenlikçiler olarak çok yerinde bir yorum yaptınız 7 0 Yanıtla
    Şirin Şirin Şirin Şirin:
    Sen güvenlikçi olarak kal zaten vaktin çoğunu oturuyorsunuz daha ne istiyorsun 0 1
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Kesinlikle doğru ömrümüz gidiyor ama verdikleri maaş yattığı gibi 10 dk bitiyor ve ekside kalıyoruz Dediği gibi resmi tatilde bile çalışıyoruz sözde mesai %50 ama normal günlük 1000 tl ise 1100 yani ordan bile kesiyorlar 5 1 Yanıtla
  • Ferhat Aykır Ferhat Aykır:
    12 saat otursan bile yoruluyorsun ayrıca oturmuyorsunda 45 lira maaş en iyi olanı saatlere el atılması lazım 6 0 Yanıtla
  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    genç insanlar güvenlikten iş olmaz akşama kadar gidip kapılarda bekleyene kadar iş yapın meslek öğrenin yatırım yapın gününüzü ziyan etmeyin memleket faydamız olsun 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Video çekip aldığı maaşa isyan etti - Son Dakika
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