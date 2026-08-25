Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Türkiye genelinde yüz binlerce çalışanı ilgilendiren özel güvenlik sektöründeki çalışma şartları, bir güvenlik görevlisinin sosyal mecralarda yaptığı sitem dolu çağrıyla yeniden gündeme taşındı. Yaşadığı geçim sıkıntısını ve mesleki zorlukları dile getiren çalışanın sözleri dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.

"ÇOCUKLARIMIZLA VAKİT GEÇİREMİYORUZ"

Aldıkları ücretlerin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan güvenlik çalışanı, mesai saatlerinin uzunluğundan ve aile yaşamına vakit ayıramamaktan dert yandı. Yaşadığı çaresizliği ifade eden çalışan, “Çoğumuzun evi kira. Aldığımız para ancak kira ve faturalara yetiyor, 12 saat çalışıyoruz. Çocuklarımızla, ailemizle vakit geçiremiyoruz” sözleriyle çalışma şartlarının ağırlığına dikkat çekti.

"GÜVENLİKÇİLER OTURUYOR" ALGISINA TEPKİ

Toplumda güvenlik görevlilerine yönelik var olan mesleki önyargılara da değinen mağdur çalışan, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtti. Sektör çalışanlarının sadece fiziki olarak değil zihnen de yıprandığını aktaran çalışan, “Çoğu kişi ‘Güvenlikçiler oturuyor, iş yapmıyor’ diyor” ifadeleriyle kamuoyundaki yanlış algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.