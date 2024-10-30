Viennalife 16 Yılını Kutladı - Son Dakika
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Viennalife 16 Yılını Kutladı

Viennalife 16 Yılını Kutladı

Viennalife, Türkiye'de 16. yılını satış konferansıyla kutladı, pazar hedeflerini paylaştı.

30.10.2024 12:12
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Sigorta şirketi Viennalife, Türkiye'de 16 yıldır faaliyet göstermesini, gerçekleşen satış konferansında kutladı. Toplantıda şirketin hedef ve stratejileri paylaşılırken, Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

Türkiye Sigorta Birliği'nin sektöre ilişkin yayımladığı rapora göre hayat sigortalarının 2023'te toplam prim üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 83,6 artarak 56,6 milyar TL'ye ulaştığı duyuruldu. Bu ivme, hayat sigortalarının bir ürün değil, insanlar için güven kaynağı olduğunu gösterirken Türkiye'de faaliyet gösteren global şirketler, düzenledikleri kapsamlı buluşmalarla sektör için dinamik bir zemin yaratmaya devam ediyor. Son olarak, Orta ve Doğu Avrupa'nın sigorta markasının bünyesinde faaliyet gösteren Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Türkiye pazarındaki başarısını satış konferansında kutladığını duyurdu. 1-7 Ekim'de Antalya, Belek'te gerçekleştirilen toplantıda bin 400 katılımcıyı ağırlayan şirket, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, akşam saatlerinde ise tüm çalışanların iyi zaman geçirmesini amaçladığı aktiviteler düzenledi.

'SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ ARASINDA YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Satış konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki pazara yaptıkları katkıdan söz eden Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thirring, "Türkiye, gerek sigortacılık gerekse makroekonomik dinamikleriyle büyük potansiyel barındırıyor. Vienna Insurance Group çatısı altında bu pazara önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Sigorta sektörünün köklü bir grubu olarak, Türkiye'de giderek artan bir ivmeyle büyüyen sektörde öncü oyuncular arasında yer almaktan gurur duyuyoruz."

'TÜRKİYE'DEKİ PAZAR PAYIMIZ AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA YÜZDE 12,82 OLDU'

'Gelecek için daha da yükseğe' mottosuyla emin adımlarla ilerlediklerini belirten Viennalife CEO'su Uğur Tozşekerli ise değerlendirmelerini şu şekilde paylaştı:

"Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'deki hayat sigortası sektöründe yüzde 12,82 olan pazar payımızı, güçlü ve profesyonel ekibimizle birlikte 6 yıl içinde yüzde 20'nin üstüne çıkarmayı planlıyoruz. 2030 hedeflerimize kararlılıkla yürürken işgücümüzü katma değerli hale getirmeye devam ediyoruz. Birlik, güven, kalite, inovasyon ve şeffaflık bakış açımız ve yaklaşımımız ışığında sürekli olarak gelişiyor ve üretiyoruz. Önce insan diyerek müşteri memnuniyetini esas alıyor ve iş ortaklarımız için hizmet kalitemizi optimize ediyoruz."

Türkiye'nin sigorta şirketlerinden biri olan Viennalife Satış Konferansı katılımcıları etkinlik boyunca her akşam eğlenceli bir atmosferde vakit geçirdi. Kurum içi etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikler aracılığıyla ekipler arası uyum yakalanırken, daha dinamik bir çalışma ortamı yaratılması ve verimliliğin artırılmasına olanak sağlandı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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